Ecco un evento che gli appassionati di design non devono assolutamente perdere

Dura dal 5 al 10 settembre e la sua sede è Milano. È stato appena inaugurato dal Presidente Sergio Mattarella che lo ha definito un’occasione di rilancio per l’economia del Paese. Si tratta del Salone Internazionale del Mobile, l’evento mondiale più importante per il settore dell’arredo, degli interni e dell’illuminazione.

L’edizione del 2021 è speciale. Dopo lo stop causa pandemia del 2020 questa nuova forma unisce tutte le categorie, dal mercato, all’artigianato, alla cultura e alla bellezza. Ecco, quindi, un evento che gli appassionati di design non devono assolutamente perdere.

Tra tavoli, sedute, complementi di arredo, e illuminazione ce n’è per tutti

Gli espositori presenti sono 425. La fiera è più piccola rispetto agli anni passati ed è possibile girarla con facilità. Risulta più accogliente e più comprensiva per le esigenze del pubblico. È possibile guardare e soprattutto comprare tutto. Grazie, infatti, ad un QR code presente a fianco dei prodotti si attiva l’e-commerce.

Si entra con Green pass, gli ingressi sono contingentati e le file ordinate per evitare assembramenti.

Non mancano esposti i brand più famosi come Fornasetti con i suoi volti ossessivi, Porcelanosa, Edra, Poliform, Flou, Gervasoni, ma anche Kartell, The House of Rho, l’ecclettismo di Seletti e i colori di Missoni Home.

C’è anche Supersalone, un nuovo format che porta sempre la firma di Salone del Mobile Milano e curato dall’architetto Stefano Boeri. L’allestimento in fiera è pensato per il pubblico con aree e percorsi a tema. Ci sono incontri con i designer e i protagonisti del panorama creativo, punti dedicati alle scuole e altri per gli incontri commerciali tra aziende. Aree relax e altre dedicate al cibo e alla cucina.

Tavoli e tavolini, armadi, sedute, divani, complementi di arredo, c’è tutto quello che ci serve al Salone di Milano. Tutto è diviso in tre settori che corrispondono a tre tipologie stilistiche: classico, design, Lux. E infatti il pubblico di visitatori è variegato: dagli appassionati di arredamento agli specialisti del settore, per non parlare delle famiglie che vogliono dare uno sguardo per cambiare la propria casa. Non mancano gli stranieri, soprattutto gli Americani, che sono il 50 % dei biglietti staccati, e gli studenti. E poi i curiosi provenienti da tutta la penisola, e i locals affezionati a questo evento imperdibile.

Non mancano i talk e gli showroom del Fuorisalone, che si terranno con un programma serrato tra le piazze, distretti e i corsi della città. Alcuni a ingresso libero fino ad esaurimento posti, altri su appuntamento.

Il Salone del Mobile è mostra d’arte, evento di design internazionale, è occasione per fare cultura. Ma è anche impresa, economia nella patria dell’economia. È connubio tra bello e funzionale, ed è anche innovazione. Una ventata di aria fresca per Milano e per l’Italia da non perdere!