Dove andare in Veneto in giornata per visitare luoghi insoliti e mangiare bene

Ogni Regione italiana possiede innumerevoli tesori paesaggistici, artistici e gastronomici. Se siamo alla ricerca di località poco frequentate e lontane dal turismo di massa, ad esempio in Veneto possiamo trovarne tante.

Quando pensiamo a questa zona del nord-est è naturale associarla alla bellissima città di Venezia. Tutto il Mondo ci invidia questa perla unica, ricca di storia e incanto. Pensiamo a piazza San Marco, ai ponti e ai canali, ma anche alle vicine Murano e Burano, mete anch’esse di molti visitatori.

Alcuni luoghi da visitare oltre Venezia

Un’altra città veneta da visitare è Vicenza. Qui possiamo ammirare il ponte San Michele ma soprattutto ciò che il genio di Andrea di Pietro della Gondola, conosciuto come il Palladio ha realizzato. Nel ‘500 la città e i dintorni si arricchirono di sue opere. Pensiamo a piazza dei Signori con la Basilica palladiana, oppure a palazzo Chiericati e a palazzo Thiene.

L’opera del Palladio più famosa, però, è il Teatro Olimpico, con gradinata a forma ellittica e un proscenio con arcate, colonne e statue. Questo teatro coperto in muratura è fra i più antichi al Mondo e fa parte dell’elenco dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO insieme a tanti altri progetti palladiani, incluse le ville.

Una località dove andare in Veneto in giornata con la famiglia

Se preferiamo piccoli centri da visitare in poche ore, presso Lugo di Vicenza si trova villa Godi Malinverni. Questa si pensa sia la prima che il Palladio progettò. La facciata presenta una scala centrale che porta al piano nobile. All’interno si possono ammirare la Sala delle muse e dei poeti, la Sala dell’olimpo, la Sala di Venere e molte altre. Le decorazioni pittoriche furono affidate tra gli altri a Battista Zelotti e a Battista del Moro, che seguivano una scuola classica usando colori tenuti. Seguiva la scuola mistica invece Gualtiero Padovano. A lui si devono le sale dipinte con colori più accesi. All’interno di Villa Godi si può visitare un interessante museo dedicato a fossili animali e vegetali.

Il territorio di Lugo di Vicenza ospita anche altre attrazioni, pensiamo ad esempio a villa Piovene Porto Godi. La facciata presenta un bel pronao con colonne ioniche e si trova attorniata da un bel giardino con statue e piante.

Cosa mangiare e bere

Dopo aver scoperto dove andare in Veneto in giornata per visitare luoghi unici e incantevoli, passiamo al cibo.

Nella zona di Lugo ci sono malghe facilmente raggiungibili dove assaggiare i formaggi locali ma anche la pasta con ragù di carne e funghi e anche marroni e noci del posto.

Nei ristoranti veneti, poi, tra i piatti assolutamente da gustare ci sono invece la pasta e fasoi, il baccalà alla vicentina, i bigoli con l’anatra, i casunziei e le sarde in saor. Il vino Soave prodotto vicino Verona o l’Amarone della Valpolicella insieme alla grappa saranno un bel souvenir del Veneto.

Lettura consigliata

Mete interessanti dove andare in Italia in autunno anche per ammirare il foliage