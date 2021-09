Se casa nostra è il posto più confortevole che conosciamo, potrebbe esserlo anche per ospiti del tutto indesiderati che possono essere talvolta fastidiosi, talvolta nocivi. Sarebbe bene, dunque, ispezionare gli ambienti più a rischio della casa che potrebbero accogliere insetti e parassiti. In precedenza, ad esempio, abbiamo invitato a fare attenzione perché queste spie dicono che ormai blatte e scarafaggi orribili infestano la casa diffondendo malattie. Ma non finisce qui, perché tra le miriadi di insetti potremmo trovare in casa formiche, cimici e, non di meno conto, zecche e pulci per chi ha un animale domestico. Ebbene, per ovviare a questo problema, sembra assurdo ma ecco perché moltissimi stanno spargendo della farina per casa.

La farina che pochi conoscono

Sebbene quella che presenteremo sia una farina, non se ne ricavano pagnotte fragranti ma piuttosto un grande aiuto per fronteggiare l’arrivo di insetti e parassiti. La farina fossile, o farina di diatomee, è un prodotto ricavato da sedimenti di silicio e alghe ed è ampiamente utilizzata in agricoltura. Nel vino, ad esempio, viene utilizzata nelle operazioni di filtraggio, mentre nelle piante favorisce la traspirazione e scongiura la crescita di erbacce. Ma non finisce certo qui. Il potere imbibente si rivela mortale per praticamente ogni insetto, ma vediamo come.

Sembra assurdo ma ecco perché moltissimi stanno spargendo della farina per casa

Per quanto riguarda le formiche, ad esempio, la farina fossile è un ottimo metodo per eliminarle in poco tempo. La farina ha la capacità di seccare all’istante la cuticola esterna delle formiche che, inconsapevolmente, contribuiranno al loro annientamento. Queste porteranno i granelli nel formicaio fino alla regina, guidando l’intera colonia alla distruzione.

Scarafaggi e cimici

Le fastidiose cimici, allo stesso modo, possono essere eliminate agevolmente disponendo della farina sulle piante dove queste trovano riparo. Anche qui, la capacità imbibente della farina fossile, distrugge l’esoscheletro delle cimici oltre che essere tossica per loro. Essendo innocua per l’uomo, la farina è ottima anche da disporre negli angoli della casa contro blatte e scarafaggi che soccomberanno all’istante. Un rimedio sicuro da utilizzare in casa, giardino e orto.

Zecche e pulci

Infine, la farina di diatomee conferma le sue capacità di insetticida naturale anche sui parassiti dei nostri amici animali. Zecche e pulci, specie se viviamo in campagna, potrebbero attaccare cani e gatti. Anche in questo caso, sarà sufficiente spargere della farina di diatomee nelle zone a rischio, fino alla cuccia dei nostri amici, non essendo nociva per la cute. In questo caso, tuttavia, contattare prima un veterinario.

