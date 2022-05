Computer e cellulari sono due strumenti di cui oggigiorno non si può fare a meno. Per il lavoro e per lo studio, permettono di collegarsi ai siti utili alle diverse esigenze. Tuttavia la tecnologia bisogna anche conoscerla. A volte capita che, per qualche motivo poco chiaro, il computer si blocchi. Il cellulare poi potrebbe rallentare tanto da diventare quasi inutilizzabile. Quando queste cose accadono, in genere si tratta di problemi con la memoria. Al fine di rendere il cellulare più scattante, ecco il semplice trucco per aumentare la memoria. Lo vedremo a breve.

A volte, però, la memoria non c’entra, ma in ballo ci sono altri tipi di problemi. Uno di questi potrebbe essere l’attacco di un virus. In effetti, computer e cellulare sono spesso collegati alla grande rete di internet. Pur avendo i nostri device delle porte di sicurezza, potrebbe accadere che, tramite la rete, dei malintenzionati cerchino e riescano a forzarle. È ciò che capita con gli hacker, quando cercano di entrare nei siti istituzionali o in quelli di grandi aziende. Così facendo, rubano segreti e copiano informazioni importanti, che possono rivendere o riutilizzare.

I virus circolano anche tra i privati. Lo scopo è sempre quello di rubare informazioni, soprattutto che riguardano i conti bancari. Quando si ha l’impressione che un computer o un cellulare vadano a rilento, allora bisogna insospettirsi. Forse non è questione di memoria, ma potrebbe evidenziare la presenza di un virus all’interno. In questo caso, meglio ricorrere all’aiuto di qualche esperto.

Ecco il semplice trucco per aumentare la velocità di cellulare e computer rendendo anche più efficiente la memoria

Tuttavia, è anche possibile che si tratti di un problema di memoria. La memoria raccoglie infatti tutti i documenti, i video, le fotografie e altro materiale. È facile, così, che, se si fanno molti video, soprattutto in formato HD, la memoria si riempia presto. Se dovesse capitare una cosa del genere, la prima cosa da fare sarebbe liberare la memoria. Un computer con la memoria piena rischia anche di bloccarsi, se non di spegnersi completamente. Per questo motivo è importante liberare la memoria con una certa regolarità.

Si potrebbero conservare video e foto passandoli su un disco rigido esterno. Oppure utilizzare una chiavetta che abbia una buona capacità. Così, computer e cellulare potrebbero mantenere delle buone performance della memoria. Tuttavia, c’è un sistema che permette una certa manutenzione e pulizia del computer in automatico. Non riguarda video e foto naturalmente. Si tratta di file che si accumulano durante il loro utilizzo. Basterebbe andare sulle “Impostazioni” del computer. Tra le Impostazioni clicchiamo su “Archiviazione”. Aprendo questa opzione, andiamo a cliccare su “Sensore di memoria”. Questa opzione ci permette di liberare spazio inutile in automatico. Miglioreremo così le prestazioni del computer.

Per quanto riguarda il cellulare, oltre a controllare video e foto, potremmo riavviarlo una volta a settimana. Anche di notte, possiamo metterlo in modalità aereo, alleggerendo la memoria RAM attiva. Dei semplici modi per avere computer e cellulari in forma.

