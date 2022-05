I film tratti da storie vere hanno il vantaggio di presentarci qualche realtà interessante, senza però avere la serietà di un documentario. Permettono infatti di raccontare delle vicende realmente accadute in maniera molto più dinamica e più comprensibile per tutti.

Oggi parliamo proprio di una di queste pellicole, che racconta uno degli eventi più importanti del ventunesimo secolo in maniera originale ed accattivante. Non solo, ma c’è anche un cast stellare in questo film che possiamo tutti vedere su Netflix. Andiamo quindi a conoscere questa particolare opera.

La pellicola che narra dei peggiori effetti dell’avidità

Andiamo alla scoperta di una pellicola di Adam McKay, apprezzatissimo regista che ultimamente ha stupito gli spettatori di tutto il Mondo con il suo Don’t Look Up, uno dei film migliori della fine dello scorso anno.

Prima di questa pellicola, però, McKay ha fatto altri grandi film e forse la sua opera migliore e più conosciuta è La Grande Scommessa, uscito nel 2015. Questa pellicola racconta di un evento importantissimo, ovvero lo scoppio della bolla dei mutui che ha portato alla crisi finanziaria del 2007. Si tratta quindi di un film che fa luce su un tema che ha toccato la vita di tutti e che è bene conoscere ed approfondire.

Tuttavia, molti potrebbero avere paura di non riuscire a capire un film del genere, poiché è tutto incentrato su complesse manovre finanziarie che poi hanno portato al tracollo del mondo finanziario. L’interessante caratteristica di La Grande Scommessa, però, è di saper raccontare in maniera semplice ed appassionante anche tematiche complesse come la finanza.

Cast stellare in questo film su Netflix tratto da una storia vera che ci aprirà gli occhi su un tema importante

Il cast deputato a raccontare la storia è di prim’ordine: Christian Bale, Ryan Gosling, Steve Carell e persino Brad Pitt sono i protagonisti di questo particolare film. Essi sono degli investitori che si rendono conto che il mercato immobiliare degli Stati Uniti fosse prossimo al crollo. I personaggi cercano dunque un modo per guadagnare da questo crollo.

I protagonisti dunque si rendono conto che possono fare soldi proprio grazie all’imminente crisi che stava per scoppiare. Il resto del mondo della finanza, invece, pensava che non sarebbe scoppiato proprio nulla. Questa storia si sviluppa quasi interamente all’interno di uffici, ma ciò non la rende meno interessante ed emozionante. Un grande film che è stato anche premiato con l’Oscar per la miglior sceneggiatura non originale.

