È appena uscita una nuova app che sembra fantastica. Telefono in mano, pronti a scaricarla, si clicca sullo store, poi su Installa e… Niente! L’installazione fallisce. Alla recita del nipotino preferito ci vorrebbe proprio un bel video ricordo o qualche foto, ma appena si apre l’app fotocamera il telefono si blocca. Subito compare nella barra delle notifiche l’odiato messaggio: spazio in memoria insufficiente! Un vero guaio, specie per chi sul cellulare conserva tutto: foto, documenti, video.

Alcuni direbbero che basta cancellare un po’ di spazzatura per risolvere. Ma non tutti vogliono farlo, anzi. Moltissimi Lettori preferiscono conservare i propri ricordi più cari sempre con sé, facilmente raggiungibili sul telefono. Non tutti sanno che ci sono diversi modi per fare questo: quindi ecco come liberare la memoria del telefono in pochi semplici passi. Il tutto senza rinunciare a nessun file.

Perché lo spazio nello smartphone si esaurisce così in fretta

Anzitutto è importante capire com’è possibile che lo spazio sul telefono si esaurisca così rapidamente. Molti potrebbero stupirsi nel guardare la galleria del telefono e trovare pochi file, ma avere comunque la memoria piena. Questo accade perché moltissime applicazioni utilizzano una parte della memoria di sistema per funzionare. Questa parte “nascosta” si chiama cache. Di norma, applicazioni come Facebook, Instagram, WhatsApp e Telegram accumulano file in questa parte di memoria che non è visibile normalmente. Però è facilissimo svuotarla: di norma, basta andare nelle impostazioni dell’applicazione e trovare la voce che riguarda la memoria utilizzata. Qui sarà possibile scegliere cosa cancellare e cosa mantenere. Nel caso di WhatsApp e Telegram si può anche selezionare la singola chat e “ripulirla” di tutta la spazzatura accumulata.

Ecco come liberare la memoria del telefono senza cancellare niente

Una volta compreso il motivo per il quale la memoria del telefono si riempie, è ora di capire come fare per conservarla. Ebbene, non è niente di particolarmente difficile. C’è infatti un’applicazione che spesso si trova già installata nel telefono e che fa parte della suite di Google. Niente stranezze né programmini di produttori poco conosciuti. L’applicazione si chiama Google Photo e consente di effettuare un backup di tutte le proprie foto e video in maniera completamente sicura. Aprendo l’app, basta fare il login con il proprio account di Google per accedere alla memoria cloud offerta dall’azienda di Mountain View. Basta impostare il backup su automatico e in modalità HD, evitando di mantenere la qualità originale, perché occupa più spazio.

Lo spazio sul cloud è infatti limitato a 15 gigabyte gratuiti, che di solito sono più che abbastanza per conservare tutte le proprie foto. Una volta impostato tutto, l’applicazione procederà autonomamente a salvare in cloud tutti i file del telefono. A questo punto, si può cliccare su Recupera spazio e le foto duplicate spariranno dalla memoria fisica dello smartphone, per restare comodamente visionabili nella memoria cloud. Sarà come non aver cancellato nulla! Attenzione a ricontrollare sempre tutto prima, per evitare di perdere documenti e immagini preziosi.

