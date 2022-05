La bella stagione ci fa assaporare le giornate soleggiate in giardino e le serate in terrazzo. Con l’arrivo del caldo, sfortunatamente tornano anche moltissimi insetti fastidiosi. Questi possono rovinare i nostri momenti di relax all’aperto e, anche se sono piccoli e innocui, possono innervosirci. Quante volte ci è successo di vedere svolazzare attorno alle piante moltissimi moscerini? Spesso questi si introducono nelle nostre case, attirati dall’odore di cibo. Tuttavia, a volte siamo noi stessi a commettere errori che possono attirarli, anche se involontariamente. Per questo motivo, cercare un rimedio per allontanarli dalle nostre piante e dalla casa è molto importante. Essendo questi animali molto sensibili agli odori, possiamo usare dei rimedi naturali efficaci. C’è chi usa il limone come repellente contro questi insetti, proprio per via del suo profumo intenso. Invece, oggi vogliamo suggerire altri rimedi diversi e ugualmente efficaci.

Come allontanare ed eliminare i moscerini da casa, piante e frutta con 3 rimedi naturali poco conosciuti diversi dal limone

Se vogliamo usare soltanto prodotti naturali, possiamo agire in diversi modi. Come dicevamo, i moscerini sono insetti sensibili a determinati odori. Particolarmente efficace contro questi piccoli animali è il tea tree oil. Questo olio essenziale è molto utilizzato non solo come rimedio contro i brufoli, ma anche come prodotto repellente contro diversi tipi di insetti. Tutto ciò che dobbiamo fare è creare uno spray repellente. Diluiamo in acqua una ventina di gocce di quest’olio essenziale e vaporizziamolo in prossimità di porte e finestre. In alternativa, potremo aggiungerne qualche goccia su un batuffolo di cotone oppure dentro il tappo di una bottiglia da tenere nelle aree esterne.

Sapone di Marsiglia

Non tutti conoscono gli infiniti usi di questo prodotto profumatissimo, ma tra questi vi è anche un ottimo insetticida naturale. Per tenere lontani i moscerini dalle piante e dai vasi possiamo usare questo prodotto. Periodicamente, usiamo il sapone di Marsiglia per lavare i vasi che contengono le piante. Oltre a pulirli a fondo, caccerà i moscerini. Inoltre, vaporizziamo una soluzione di acqua e 15 g di sapone di Marsiglia sulla pianta assalita dai moscerini per liberarcene facilmente. Il momento migliore per farlo è quando il sole non colpisce la pianta, quindi la mattina presto e dopo il tramonto.

Bicarbonato

Questo metodo è particolarmente indicato per i moscerini che affollano i bidoni dell’umido e i contenitori della spazzatura. Pulirli con questo prodotto eliminerà gli odori di cibo e terrà lontani gli insetti. Basterà creare una pasta aggiungendo un cucchiaio d’acqua ad uno di bicarbonato e strofinare le superfici da detergere.

Aceto di mele

Se i moscerini sono entrati in casa e ci danno il tormento, possiamo liberarcene definitivamente con delle piccole astuzie. Se ci stiamo ancora chiedendo come allontanare ed eliminare i moscerini da casa, infatti, possiamo usare l’aceto di mele cercando di intrappolarli. Per farlo, riempiamo un bicchiere di plastica con dell’aceto di mele. Copriamolo con la pellicola trasparente e creiamo su questa dei piccoli fori con una forchetta o uno stuzzicadenti. Gli insetti, attirati dall’odore, entreranno nel bicchiere rimanendo intrappolati.

