Di virus non esistono solo quelli fisici, che ci portano delle malattie. Esistono anche quelli informatici che attaccano computer e cellulari. Ce ne sono di diversi tipi e uno di questi è molto pericoloso. Avrebbe la possibilità di carpire qualsiasi tipo di informazione che ci riguardi.

Alcuni virus da cui guardarsi

Esistono diversi tipi di virus che possono entrare in un computer, nei tablet o negli smartphone. Tra questi i malware e i trojan. I primi sono dei virus che entrano in un computer con l’intenzione diretta di metterlo fuori uso. Infatti, quando i malcapitati accendono il computer, si accorgono di un messaggio che li avvisa che il computer è stato hackerato. Sono, così, costretti a pagare un riscatto se vogliono che questo ritorni libero. I malware in genere sono virus che infettano i computer di grandi aziende proprio per ricevere un riscatto in denaro. Per questo motivo attenzione al pericoloso virus appena scoperto e proveniente dalla Russia.

Questa scoperta è talmente recente che il virus non ha ancora un nome. Gli scopritori appartengono al gruppo spagnolo Lab 52, esperti in sicurezza informatica. Questi hanno rilevato un’attività sospetta legata all’applicazione Process Manager. Un app che, come dice lo stesso nome, si installa sugli smartphone per aiutare a velocizzare i processi in esecuzione. In pratica, dovrebbe rendere lo smartphone più veloce.

Attenzione al pericoloso virus appena scoperto proveniente dalla Russia e a quello americano che ruberebbero tutto dal nostro smartphone

Si tratterebbe di un virus che raccoglie informazioni di qualsiasi tipo dal cellulare in uso. Dipende dal tipo di autorizzazioni che sono state date. Se vengono concesse tutte le autorizzazioni richieste, questo virus invierebbe in Russia tutte le informazioni possibili. Può accedere al microfono per registrare tutto quello che vuole, alla fotocamera, leggere i messaggi e altre cose simili. Insomma, tutto ciò che riguarda la vita completa di una persona attraverso il suo smartphone. L’unico modo per liberarsi da questo pericoloso virus è di disinstallare completamente l’applicazione Process Manager. In secondo luogo far controllare il proprio telefono attraverso un buon antivirus, per vedere se ci siano ancora tracce sospette.

Un virus americano

Il virus americano è un Software Development Kit, della americana Measurement Systems. Si tratterebbe di pacchetti aggiuntivi legati a qualche applicazione, che prendono statistiche a fini pubblicitari. Riguardano app di meteo, antiautovelox, di preghiera, i kit di utility, traduttori automatici, orologi digitali, ecc. Sono presenti anche in Italia. La scoperta è avvenuta dalla celebre University of California di Berkeley. Alcune app sarebbero QR & Barcode Scanner (della AppSource Hub), Simple weather & clock widget (di Difer), WI FI Mouse e tante altre. Anche per queste vale il consiglio dato sopra. Disinstallare e controllare con un ottimo antivirus.

