Ogni giorno cestiniamo una serie di cose che in apparenza ci sembrano non servire più. Il bidone dei rifiuti è sempre pieno dopo pochi giorni, oggetti e confezioni ingombranti riempiono il sacchetto. Per ridurre al minimo gli sprechi e per risparmiare, è più logico e conveniente non fermarsi alle apparenze. Crediamo che molte cose siano finite, destinate all’immondizia, invece questi sono gli oggetti che si possono riutilizzare in casa invece di buttarli via.

Cetriolini avanzati

Per aperitivi veloci, capita spesso di acquistare i cetriolini in barattolo, poi gli avanzi finiscono tristemente abbandonati nel frigo. Invece di cestinarli, perché crediamo di non mangiarli, si può frullare tutto. Anche se ci sarà più acqua e meno cetriolini, la salsa risulterà saporita e ottima per condire carne, pesce o un’insalata.

Carta del burro

Dopo l’ultimo pezzo di burro in panetto, come gesto spontaneo, si butta la carta nell’apposito cestino. Così, però, ci perdiamo un paio di utilizzi in più. La carta, oltre avere ancora tracce di burro, potrà servire a foderare teglie e padelle senza farci sporcare le dita. Conservarla, quindi, in frigorifero, in una bustina ermetica.

Buste di carta

Le buste che riceviamo nella cassetta della posta, per pubblicità o varie comunicazioni non importanti, si potranno riutilizzare. Solitamente non sappiamo cosa farne, ma se si ritaglia un triangolo dall’angolo, inserendolo sul foglio, diventerà un segnalibro.

Contenitori spray

Tutte le bottigliette di vari prodotti per la bellezza, una volta lavate con aceto e pulite a fondo, troveranno nuova vita. Possiamo utilizzare i contenitori per nebulizzare prodotti fai da te per la casa o per innaffiare le piante.

Confezioni dei cereali

Siamo convinti che quando finiscono i cereali, i sacchetti siano da buttare. Se non sono rotti, dopo averli lavati ed asciugati, si potranno riutilizzare per conservare altro cibo. Mentre le scatole capienti, ritagliate, potranno diventare portariviste.

Scatole fazzoletti

Una volta che terminano i fazzoletti disposti nella scatola di cartone, questa può essere riciclata in modo semplice e geniale. Servirà a raccogliere tutti i sacchetti di plastica, come un distributore, senza averli più sparsi.

Questi sono gli oggetti che si possono riutilizzare in casa invece di buttarli via ed evitare sprechi.