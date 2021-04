Ecco i 3 alimenti che ci aiuteranno a metterci in forma prima dell’estate senza spendere soldi e ricorrendo a prodotti naturali

Purtroppo, non è salutare, e neppure possibile, perdere peso da un giorno all’altro. Tuttavia, vi sono degli alimenti che si rivelano particolarmente utili per il rallentamento del metabolismo. E che, quindi, possiamo utilizzare per la nostra dieta.

In quest’articolo, scopriremo quali sono i 3 alimenti che ci aiuteranno a metterci in forma prima dell’estate, senza spendere soldi e ricorrendo a prodotti naturali facili da reperire. Naturalmente, per l’effetto ottimale occorre affiancare all’utilizzo degli alimenti consigliati, un’attività motoria quotidiana.

Premettiamo, che alcune spezie sono note per la loro capacità di favorire il dimagrimento, attraverso un’azione “di combustione”. O, meglio, grazie a reazioni chimiche che provocano all’interno del nostro organismo.

In particolare, detta azione viene svolta dal peperoncino piccante, che, appunto, favorisce il metabolismo e la circolazione sanguigna. Stante la presenza di capsaicina.

Sicché, attraverso l’uso di questa spezia, avremo la possibilità di accelerare del 25% la nostra attività metabolica. E per un periodo che può perdurare fino a 3 ore successive all’assunzione.

Inoltre, l’effetto benefico del peperoncino è duplice. In quanto oltre ad accelerare il metabolismo, riduce lo stimolo della fame, prolungando il senso di sazietà.

Altri alimenti chiave per la nostra dieta

Oltre al peperoncino, dovremo introdurre nella nostra dieta i cereali integrali. E, in particolare, riso e avena, capaci di fornire apporto energetico, in maniera graduale e costante.

Detti cibi funzionano in maniera esattamente antitetica rispetto ai cibi zuccherati, che generano picchi insulinici. Trasformandosi in grassi. Il tutto, con un inevitabile aumento di peso.

Altro alimento fondamentale, a cui non avremmo mai pensato, sono i broccoli. Essi servono ad eliminare le tossine. Svolgendo, quindi, una funzione importante per aiutare l’organismo nello svolgimento dei propri processi depurativi. Ciò in quanto, essendo ricchi di fibre vegetali, favoriscono il buon funzionamento del nostro apparato digerente.

In più, sono dei veri e propri antiossidanti naturali, ricchi di vitamina A, C e K. Insomma, questi 3 alimenti ci aiuteranno a metterci in forma prima dell’estate senza spendere soldi e ricorrendo a prodotti naturali facili da reperire.