La glicemia è il primo segnale che qualcosa non va ma che non è tutto detto. Infatti, ci sono molteplici modi per aiutare il nostro corpo a contrastare l’invecchiamento e le patologie. Quindi, appena si riscontrano i primi segni di glicemia, dobbiamo attivarci. Sì perchè, la glicemia alta aumenta il rischio di sviluppare diabete ma ecco come contrastarla subito!

Come contrastarla subito

Anzitutto, occorre mantenersi attivi perché l’esercizio fisico riduce i livelli di glucosio nel sangue. Ciò in quanto i muscoli che lavorano consumano glucosio. Seconda cosa che dobbiamo fare è bere molto, 2 litri di acqua per le donne e 2,5 per gli uomini. Bere, infatti, aiuta a reidratare il sangue e ridurre il livello di zuccheri. In più, quando andiamo al supermercato, dobbiamo stare molto attenti, all’indice glicemico degli alimenti. Questo può essere individuato in base alla quantità di zuccheri. Tuttavia, esistono anche applicazioni per gli smartphone che consentono di controllarlo in maniera più puntuale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

La glicemia alta aumenta il rischio di sviluppare diabete ma ecco come contrastarla subito!

In terzo luogo dobbiamo operare sull’alimentazione, in quanto esistono alimenti con particolare attività ipoglicemizzante. Si pensi all’aceto di mele, che secondo il Diabetes Council potrebbe ridurre la liberazione di glucosio dal fegato, contrastando, di conseguenza, la glicemia. Attenzione, ci sono anche pareri diversi in merito. Ancora, abbiamo la cannella. L’utilizzo di questa spezia potrebbe ridurre secondo alcuni studi la resistenza insulinica, tenendo a bada il glucosio. Poi, è consigliabile utilizzare la curcuma, ricca di antiossidanti e secondo alcune riviste specializzate capace di regolare i livelli di glicemia. Essa può essere utilizzata in cucina in svariati modi, sia nelle tisane che per insaporire in piatti.

Altri rimedi naturali

Altro rimedio naturale contro la glicemia sono gli agrumi, grazie alla presenza delle fibre. Tuttavia, queste si conservano nel frutto solo esso viene consumato intero. In tal senso occorre evitare estratti e centrifughe. Altro alleato contro la glicemia è il the verde, che, favorendo l’ingresso del glucosio nelle cellule muscolari, riduce di conseguenza la glicemia. Infine, consigliabile è il karkadè che svolge la duplice funzione di migliorare la pressione arteriosa e favorire la regolazione della glicemia.