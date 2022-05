Le ricette che prepariamo a casa hanno sempre un qualcosa di speciale. Se realizzati a dovere, poi, i piatti di mare sono davvero sublimi e mandano in estasi il palato. Chi non ha mai assaggiato una deliziosa pasta con le vongole? Eccezionale almeno quanto i totani, i veri protagonisti della ricetta di oggi.

Questi molluschi marini sono estremamente saporiti e perfetti per un secondo o un fritto misto da leccarsi i baffi. Insieme a calamari, seppie o gamberi danno il meglio di sé, ma anche da soli soddisfano con piacere.

Se stiamo cercando una ricetta per esaltarli senza strafare in cucina, siamo nel posto giusto. In pochissime mosse vedremo come preparare dei deliziosi totani alla piastra. Ci servirà giusto un pugno di ingredienti e avremo tra le mani un piatto leggero e squisitamente nutriente.

Tante idee per un solo ingrediente

Questo potrebbe essere il momento perfetto per cucinare un buon piatto a base di totani, visto che sono di stagione. Proviamoli in padella tagliati ad anelli con della salsa al pomodoro, patate e piselli. Oppure fritti semplicemente con della semola di grano duro, un goccio di olio di semi e un pizzico di sale.

Ma i totani sono una vera prelibatezza anche in umido coi calamari. Ci basterà fare un soffritto con olio, aglio e peperoncino, rosolare i molluschi puliti e sfumare col vino bianco. Aggiungiamo un cucchiaio di passata di pomodoro e un mestolo d’acqua e lasciamo sul fuoco per altri 20 minuti prima di impiattare.

Ecco dei totani morbidissimi pronti in 10 minuti senza farli in umido o al forno e con soli 5 ingredienti

Il metodo di cottura alla piastra è invece uno dei più leggeri e veloci. Ecco gli ingredienti che ci servono:

500 g di totani;

150 ml di olio extravergine di oliva;

1 ciuffo di prezzemolo;

1 spicchio d’aglio;

sale e pepe q.b.

Laviamo e apriamo in due per il lungo i totani. In una ciotola versiamo olio, aglio pressato, prezzemolo tritato e insaporiamo con sale e pepe. Mettiamo i molluschi a marinare per circa un’ora.

Scaduto il tempo, recuperiamoli e sistemiamoli sulla piastra ben calda. Mentre cuociono giriamoli regolarmente e distribuiamo ogni tanto altra marinatura in superficie. Quando avranno preso colore potremo impiattarli e accompagnarli con un’insalatina ricca con pomodori, mozzarella e del basilico fresco. Ecco dei totani morbidissimi pronti in 10 minuti, il piatto perfetto per consumare un pasto da intenditori.

