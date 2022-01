Tra i piatti più apprezzati in cucina non manca la deliziosa pasta con le vongole. È una ricetta semplice per dare vita a un piatto cremoso a cui non si rinuncia facilmente. Il procedimento lo conosciamo bene e non presenta particolari rischi in cottura. Tante volte, infatti, la avremo preparata.

Se vogliamo arricchire di gusto e originalità questo piatto, però, sappiamo che esiste un furbo trucchetto in cucina per esaltarlo al massimo. Si tratta di un ingrediente che forse conosceremo bene e che magari avremo già in dispensa. Vediamo di quale si parla e come utilizzarlo nella ricetta.

La spezia che cambia tutto

A volte, scostarsi dalle solite noiose ricette si dimostra una scelta azzeccata per rivoluzionare la nostra idea di cucina. Nella proposta odierna non dovremo fare altro che aggiungere al piatto una spezia, o meglio, un trito di spezie caro a molti: il curry.

È con questo ingrediente che la solita pasta alle vongole diventerà una cena coi fiocchi da riproporre nel tempo. Il curry contribuirà con le sue note speziate e l’aroma intenso a impreziosirne il gusto senza coprire il sapore dei molluschi. Ecco come fare.

La solita pasta con le vongole diventerà un piatto da 10 e lode con l’ingrediente segreto rubato dal menù dello chef

Ingredienti per 4 porzioni:

320 gr di spaghetti;

1 kg di vongole;

1 cucchiaio di curry;

500 ml di sugo di pomodoro;

1 spicchio di aglio;

mezzo bicchiere di vino bianco;

sale;

prezzemolo;

olio extravergine di oliva q.b.

Prima di tutto laviamo bene le vongole sotto l’acqua corrente. Dopodiché, le cuociamo in pentola coperta a fuoco vivace, accompagnate dal vino bianco e lo spicchio d’aglio. Quando si saranno aperte per bene le preleviamo e mettiamo da parte, conservando circa 10 cl del fondo di cottura.

Proseguiamo diluendo il curry nell’acqua in cui abbiamo cotto i molluschi, dopo averla filtrata. Versiamo anche un filo di olio e aggiungiamo il sugo di pomodoro con la cipolla e qualche fogliolina di basilico. Saliamo e scaldiamo per 5 minuti.

Mentre facciamo cuocere la pasta, aggiungiamo le vongole al sugo e amalgamiamo tutto insieme. Per ultimo scoliamo la pasta pronta e la condiamo con il sughetto fatto in casa. Completiamo con una spolverata di pepe e prezzemolo e siamo pronti per servire in tavola i nostri squisiti spaghetti alle vongole con il curry.