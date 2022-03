I piatti di mare sono deliziosi e invitanti e li possiamo sia gustare al ristorante che prepararli comodamente da casa nostra. Così come il pesce, anche i crostacei sanno allettare le papille gustative e rendere speciale il nostro pasto.

Per la ricetta di oggi abbiamo deciso di mettere in tavola un ingrediente che farà certamente saltare di gioia il palato. Sono dei crostacei prelibati quanto aragoste e scampi gratinati, che ci permetteranno di dare una rinfrescata al menù. La buona notizia è che non dovremo fare follie per pulirli e prepararli e con pochi ingredienti saranno pronti da impiattare.

Il mare in tavola

Sono forse meno conosciuti di alcuni loro parenti, ma le canocchie sapranno stupire in modo altrettanto incredibile in cucina. Chiamate anche pannocchie o a volte cicale di mare, vivono principalmente nel Mediterraneo e in alcune zone dell’Oceano Atlantico.

Si distinguono dalle altre specie per la forma allungata e il corpo grigiastro, ma soprattutto per le due macchioline ovali poste sulla coda. In cucina si possono sperimentare in tanti modi; saltate in padella, in guazzetto, coi bucatini per un primo goloso e altro ancora.

La loro carne è particolarmente saporita e di solito andrebbe consumata fresca. Entriamo dunque nei dettagli, mostrando la ricetta del giorno: le canocchie al forno con olio e limone.

Prelibati quanto aragoste e scampi gratinati, questi deliziosi crostacei al forno arricchiranno la cena con semplicità

Prima di esporre il procedimento per la realizzazione del piatto, ecco gli ingredienti necessari per 4 persone:

8 canocchie;

80 g di pane raffermo;

1 limone;

½ spicchio di aglio;

prezzemolo;

sale, pepe e olio di oliva q.b.

La prima operazione consiste nella pulizia dei crostacei. Partiamo lavandoli sotto l’acqua corrente. Fatto questo, prendiamo il coltello o delle forbici pulite e incidiamo bene il guscio lungo tutto il dorso. In questo modo consentiremo alla polpa interna di prendere più sapore durante la cottura. Se vogliamo possiamo liberarci anche di coda e zampette.

Finite le operazioni preliminari possiamo iniziare a preparare una teglia, ungendola con un filo di olio di oliva. Disponiamo sopra le canocchie, poi ci occupiamo della gratinatura. In un frullatore mixiamo la mollica del pane con aglio, limone, sale, pepe e un goccio di olio. Dopo aver ottenuto una sorta di panatura, la usiamo per ricoprire le canocchie.

Per finire preriscaldiamo il forno a 180 gradi e vi cuociamo i crostacei per circa 10 minuti. Se vogliamo una gratinatura più croccante possiamo azionare il grill per gli ultimi minuti di cottura. Per un secondo piatto completo, consigliamo di abbinare le canocchie gratinate a una gustosa porzione di patate al forno.