Il riciclo creativo è un’attività utile e intelligente che ci fa risparmiare spesso molto denaro. Riutilizzare oggetti che normalmente buttavamo via fa capire quanto si possa imparare dalla vita di tutti i giorni. In più potremmo felicemente occupare il tempo libero con un hobby piacevole. Da soli o in compagnia di qualcuno che condivide la nostra passione.

Detto questo, ci sono un’infinità di presunti scarti a cui possiamo ridare una nuova vita. Per citarne uno, i cartoni del latte che buttiamo sempre sono invece utilissimi per 3 funzioni creative. E che dire delle mollette da bucato? Eccezionali per 4 lavoretti che rendono la casa elegante.

Altrettanto frequentemente, potrebbe capitare di ritrovarsi tra le mani qualche vecchio pallet o bancale. Ed è semplicemente straordinario il modo in cui potremmo reimpiegarli dando un tocco di originalità dentro e fuori casa.

Una risorsa per creare un ambiente elegante e accogliente

Dunque, anche pallet e bancali potrebbero facilmente diventare una risorsa importante per dare lustro all’abitazione. Si dice addirittura che all’estero li abbiano impiegati per realizzare interi edifici. La versatilità di questi oggetti è impressionante. Vi si potrebbero ideare un’infinità di mobili e parti d’arredo che non credevamo possibili. Vediamo allora come sfruttarli a dovere per qualche semplicissima idea di riciclo creativo.

Pallet e bancali valgono oro per l’arredamento con queste 4 pratiche idee di riciclo in casa e giardino

Con qualche pallet e bancale potremmo realizzare innanzitutto un pratico comodino. Prepariamo il piano da lavoro e iniziamo a scartavetrare bene il legno per levigarlo. Ricaviamo, tagliando i pallet, quattro pedane, poi copriamo i buchi con lo stucco.

Scegliamo un colore e verniciamo le pedane passando un pennello sulla superficie. Proseguiamo incollandole a mo’ di rettangolo. Asciugata la colla vinilica, spruzziamo un po’ di vernice trasparente e sistemiamo una lastra di plexiglas per coprire i buchi in alto.

Tavolo da salotto e da giardino

Coi pallet possiamo realizzare anche un tavolo originale per il salotto. Tutto quello che dovremo fare sarà impilare tre o quattro bancali uno sopra l’altro. Fissiamo delle rotelle alla base per poter spostare comodamente il tavolo e verniciamolo del colore che preferiamo.

Allo stesso modo, potremmo sovrapporre un paio di pallet per dare vita a un delizioso tavolino per il giardino. Un’altra idea è sistemarne altri attorno al tavolo, dopo averli levigati, e posizionare qualche semplice cuscino. Realizzeremo così un pratico divano su cui passare le giornate in compagnia degli amici e del bel tempo.

Fioriera

Togliamo assi e chiodi e mettiamo le viti. Dopo aver riattaccato le assi fissiamo i listelli. Per finire carteggiamo tutto il legno e ci prepariamo ad appendere la nostra fantastica fioriera. Ricordiamoci che pallet e bancali valgono oro per l’arredamento e daranno una ventata di novità alla nostra abitazione.

