Per restare in salute bisogna innanzitutto adottare un corretto stile di vita. L’esercizio e il buon riposo sono importanti per il fisico, ma non si dovrebbe nemmeno rinunciare alla giusta alimentazione. Pensiamo a quanti cibi finiscono ogni giorno sulla tavola: alcuni sono meno genuini di altri e ricchi di grassi saturi.

Per dare una mano a chi vorrebbe mangiare sano, ma senza rinunciare al gusto, abbiamo deciso di proporre un piatto speciale. In un’unica portata potremo fare un pieno di ferro e vitamina C con questa deliziosa ricetta a base di pesce. Vediamo di cosa si tratta e come prepararla.

Nutrienti a volontà

La proposta di oggi prevede di unire al sapore inconfondibile del pesce quello della frutta fresca. Il tutto sfocerà in un piatto sensazionale, altamente nutritivo e super saporito. L’ingrediente principale sarà lo sgombro, un pesce azzurro ricco di elementi, tra cui acidi grassi e proteine che rafforzerebbero cuore e cervello. A questo accompagneremo il gusto del mango, carico di vitamine e minerali fondamentali per l’organismo.

Un pieno di ferro e vitamina C in questo piatto unico veloce e sfizioso perfetto anche per fare scorta di omega 3

La nostra ricetta sfocerà in un’insalatina fresca e saporita, perfetta quando non si ha voglia e tempo per mettersi ai fornelli. Ecco gli ingredienti necessari per 2 porzioni:

90 g di filetti di sgombro;

1 mango;

1 lime;

2 cucchiai di mirtilli rossi essiccati;

insalata mista;

olio extravergine di oliva;

sale;

peperoncino q.b.

Il procedimento è facilissimo e il risultato ci ripagherà dei pochi minuti impiegati nella preparazione. Iniziamo occupandoci della salsa alla frutta. Spremiamo il lime e conserviamo il succo in una ciotolina. Laviamo e tagliamo in pezzetti metà mango, poi lo frulliamo con olio, sale, peperoncino e il succo del lime.

Lasciamo in ammollo i mirtilli per un po’ nella salsa che abbiamo appena preparato, quindi passiamo alla seconda parte della ricetta.

A questo punto, affettiamo il mango restante ricavandone dei cubetti e lo adagiamo sul piatto che utilizzeremo per la presentazione. Mescoliamo all’insalata i mirtilli con la salsa e aggiungiamo tutto nel piatto. Per finire scoliamo lo sgombro, lo adagiamo sull’insalata e ci prepariamo a gustare il nostro fantastico piatto primaverile.

