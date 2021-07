Le uova sono uno degli alimenti più importanti della dieta mediterranea. Sono ricche di proteine, hanno poche calorie, il tuorlo è un vero e proprio concentrato di Vitamina E. Per questo motivo sempre più persone le utilizzano per dimagrire e come sostituto dei carboidrati. Un’abitudine talmente comune da aver fatto nascere anche la famosa “dieta dell’uovo sodo”. Ma come sempre accade nei regimi alimentari mono-elemento è una dieta fortemente squilibrata e può causare gravi danni all’organismo. Ecco cosa succede al nostro corpo se mangiamo ogni giorno questo diffusissimo alimento.

La dieta dell’uovo sodo

La dieta dell’uovo sodo sta andando per la maggiore sul web, complice anche la pubblicità fatta da stelle del cinema come Nicole Kidman. Se seguiamo questo regime alimentare dobbiamo sostituire pranzo e cena con le uova sode e alcune verdure povere di fibre.

Ma non solo. Le uova sode entrano in gioco anche nella colazione, accompagnate da qualche frutto fresco di stagione come fragole e kiwi. In totale fanno dalle 3 alle 4 uova al giorno. Una dieta che fa perdere peso in tempi brevissimi ma che elimina quasi totalmente carboidrati, fibre e grassi. Tutte sostanze fondamentali per il funzionamento corretto dell’organismo.

Ecco cosa succede al nostro corpo se mangiamo ogni giorno questo diffusissimo alimento: i pericoli per la salute

Il primo effetto negativo del consumo eccessivo di uova sode arriva a livello intestinale. Le uova non hanno fibre e rendono più difficile il lavoro dello stomaco e dell’intestino. E nei casi più gravi possono portare a costipazione e stitichezza. In più sono ricche di grassi saturi. Elementi che aumentano a dismisura il rischio di trombosi e accumulo di grassi a livello epatico.

Se non abbiniamo le uova sode alla giusta dose di fibre presente nei cereali e nelle verdure rischiamo anche un altro problema. Quello dell’accumulo di colesterolo cattivo, responsabile di pericolose patologie come diabete e ictus.

Ma c’è anche un altro aspetto a cui dobbiamo fare attenzione quando mangiamo le uova. Quello della cottura. Se le cuociamo per troppo tempo e il tuorlo inizia a diventare verde significa che si è formato del solfuro ferroso. Una sostanza che se assumiamo in grandi quantità risulta tossica.