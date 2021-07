Prosegue la rassegna di Proiezionidiborsa dedicata alle migliori ricette per unire gusto e benessere. Qualche giorno fa abbiamo parlato di come realizzare un fantastica marmellata a base di pomodoro e zenzero. Oggi faremo felici i più golosi con un piatto davvero irresistibile, veloce e facile da preparare. Quindi facciamo il pieno di Vitamina C e antiossidanti con questo gustosissimo dolce pronto in 20 minuti: i kiwi con salsa di nocciole.

Gli ingredienti per i kiwi con salsa di nocciole

Per 4 porzioni di kiwi con la salsa di nocciole ci serviranno:

a) 500 grammi di kiwi;

b) 40 grammi di marmellata di albicocche;

c) 100 grammi di biscotti;

d) succo di limone;

e) un cucchiaio di panna liquida;

f) 60 grammi di nocciole sgusciate;

g) due cucchiai di zucchero a velo.

Un piatto gustosissimo ma soprattutto molto salutare. I kiwi sono il frutto che, insieme alle fragole, contiene più vitamina C. Le nocciole sono ricche di minerali come potassio e calcio e di antiossidanti ottimi per combattere l’azione dei radicali liberi.

Facciamo il pieno di Vitamina C e antiossidanti con questo gustosissimo dolce pronto in 20 minuti: la preparazione

Accendiamo il forno e impostiamolo a 200 gradi. Mentre si scalda tritiamo grossolanamente le nocciole con un coltello da cucina. Mettiamole su una teglia e facciamo tostare in forno la granella per 4 minuti. Controlliamo spesso la cottura: se le nocciole diventano nere saranno da buttare.

A questo punto possiamo preparare i kiwi e la salsa. Tagliamo i frutti a fettine rotonde spesse 1 o 2 centimetri. Frantumiamo i biscotti e mettiamoli in una ciotola con la marmellata riscaldata e il succo di limone. Giriamo bene fino a ottenere un composto omogeneo e appoggiamo sopra la frutta.

Per guarnire il piatto aggiungiamo anche un’altra salsina. Ci basterà mescolare la panna e lo zucchero per un minuto e aggiungere la granella di nocciole. Distribuiamo bene sopra i kiwi e possiamo servire. Dall’accensione del forno all’impiattamento sono passati solo 20 minuti. Il tempo perfetto per una ricetta estiva.