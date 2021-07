Da molti anni la comunità scientifica dibatte sulle proprietà di alcuni prodotti naturali per combattere gli effetti dei tumori più diffusi. Tra i più studiati ci sono le fragole, ricche di molecole antiossidanti e Vitamina C. Ovvero due delle sostanze più importanti per salvare le cellule dalle malattie degenerative. Ma qualche giorno fa la ricerca ha fatto un passo avanti. E ha scoperto che una varietà di fragola, la fragola Alba, ha effetti decisamente positivi sul carcinoma mammario. Questo frutto estivo può rivelarsi davvero incredibile contro il tumore al seno.

La ricerca scientifica sulle fragole Alba

Le fragole Alba sono una varietà di fragole prodotte in Italia da un’azienda specializzata di Ravenna. Ma da qualche giorno sono note in tutto il mondo. Il merito è di una ricerca condotta da un team di studiosi dell’Università delle Marche, di Urbino e di Camerino e apparsa su “Scientific Reports”.

Secondo questo studio le fragole Alba hanno effetti decisamente positivi sul carcinoma al seno. L’estratto di questi frutti ha infatti la capacità di rallentare la proliferazione di cellule tumorali e di ridurre la vitalità di quelle già presenti. Un risultato straordinario se pensiamo che sia l’analisi di laboratorio che quella “in vivo” confermano gli stessi risultati.

Questo frutto estivo può rivelarsi davvero incredibile contro il tumore al seno: le proprietà delle fragole Alba

Le fragole Alba sono ricchissime di polifenoli, folati e vitamine del gruppo C. Ma è l’interazione di queste sostanze a essere unica nel suo genere. La stessa ricerca dimostra che il mix dell’estratto di fragola Alba interviene sia sul rallentamento della formazione di metastasi sia sulla loro soppressione.

È arrivato il momento di inserire le fragole nella dieta e di seguire le indicazioni degli esperti che consigliano di consumarne dieci al giorno.

