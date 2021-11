Il Natale è uno dei periodi più belli dell’anno. La magica atmosfera natalizia, le luci, le decorazioni, ci rendono di buonumore e ci regalano gioia e calore. In alcuni casi, però, il Natale può rivelarsi una fonte di stress. Soprattutto se non sappiamo cosa regalare ad amici e parenti. Un problema ancora più grande se dobbiamo fare un regalo a un appassionato di tecnologia. I dispositivi tecnologici hanno spesso costi elevati e a rendere ancora più difficile la scelta ci sono le decine e decine di modelli disponibili. Ma niente paura. Ecco cosa regalare a Natale agli amanti della tecnologia per fare una figura straordinaria e senza spendere una fortuna. Parleremo di piccoli gadget economici alla portata di tutte le tasche e decisamente utili. È il momento di fare la nostra ricerca online.

Abbiamo un amico che passa ore e ore a guardare film e video con lo smartphone? Proviamo a facilitargli la vita e regaliamogli una lente di ingrandimento per lo schermo. Facile da portare in giro ed economico (possiamo trovarlo a prezzi compresi tra i 15 e i 20 euro), questo gadget è decisamente utile. Basterà collegarlo al telefono e lo trasformerà in una mini tv da 12 pollici.

Sempre intorno ai 15-20 euro possiamo trovare una custodia per accessori elettronici. Il regalo perfetto per chi lavora ogni giorno con schedine di memoria, carica batterie, sim e cuffie. Scegliamone uno con gli scomparti divisi e delle dimensioni di un porta occhiali e probabilmente faremo felice una persona cara.

Il bracciale hi tech e il trova oggetti Bluetooth

Se dobbiamo fare un regalo a un appassionato di tecnologia molto attento alla salute, la scelta giusta potrebbe essere un braccialetto elettronico. Simile ai comuni smartwatch, questo dispositivo monitora le ore e la qualità del sonno e tiene traccia di tutta l’attività fisica quotidiana. Il dono perfetto per gli amanti del fitness. Possiamo trovarne modelli ottimi anche a meno di 30 euro.

Abbiamo un amico o un familiare decisamente smemorato, che perde in continuazione chiavi e oggetti vari? Il regalo ideale è il trova oggetti smart. Si tratta di un piccolissimo dispositivo da usare come portachiavi, che usa la tecnologia Bluetooth per collegarsi allo smartphone. Se perdiamo qualcosa ci invierà delle notifiche sonore. E funziona anche al contrario. Ovvero se perdiamo il telefono sarà il trova oggetti a suonare. I prezzi si aggirano tra i 15 e i 25 euro.

