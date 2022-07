Idee regalo originali per il compleanno d’un uomo, qualunque sia l’età

Non sempre si sa cosa regalare ad un uomo. Con le donne si può variare, tra profumi, gioielli, accessori e via dicendo. Per un maschio, invece, sembra che l’unica alternativa sia la solita cravatta o cintura. Insomma, passati due anni, al terzo si è già in crisi su cosa regalare. Anche perché è brutto vedere la faccia di circostanza di chi sa già che sta per ricevere esattamente uno di quei due oggetti.

Difficile sorprendere un uomo anche se si potrebbe pensare a questa alternativa

Insomma, quando arriva il momento di fare un dono a un maschio, si va in crisi. Ecco delle idee regalo originali per il compleanno d’un uomo senza presentarsi con la solita cravatta o cintura. La riposta è “ditelo con un fiore”. È una frase famosa che, però, ha un fondo di verità. Tante volte, infatti, facciamo fatica ad esprimere un sentimento e attraverso un fiore regalato riusciamo a far arrivare il messaggio all’altro. Del resto, soprattutto per chi abita in città, piante e fiori sono la piccola oasi di verde da coltivarci. Ci rallegrano con i loro colori e ci rendono la vita meno monotona.

Li curiamo con grande attenzione, avendo cura di non commettere inutili errori quando li sistemiamo sul nostro balcone di casa. E possono diventare nostri alleati per particolari occasioni. Per esempio, attraverso il dono di un fiore particolare possiamo far sapere all’altro i nostri sentimenti. Meglio ancora se il gesto fosse accompagnato da una nostra lettera sincera. Che non è gelida come una email o il messaggio col cellulare, ma ha ancora il suo fascino. Ad una donna, di solito, si va a colpo sicuro. Un bel mazzo di rose rosse fa subito capire, alla destinataria, cosa voglia dirci l’ammiratore. E se vogliamo regalare fiori ad un uomo per corteggiarlo, come dovremmo fare noi donne? Ebbene, donare questi fiori ad un uomo per sedurlo, e non solo, lo sorprenderà. Una mossa inaspettata che potrebbe farci guadagnare punti nei suoi confronti.

Idee regalo originali per il compleanno d’un uomo, qualunque sia l’età

Cosa dice il galateo dei fiori? Essenzialmente, i casi sono due. A volte, possono rappresentare un semplice gesto di ringraziamento, formale. In altre, invece, si trasformano in un chiaro messaggio romantico, per non dire di seduzione esplicita. In ogni caso, un gesto originale e, per certi versi, anticonformista. Di base, agli uomini non dovremmo regalare fiori fragili. Anche i colori non devono essere tenui, ma vivaci e accesi. In pratica, giallo, arancio, rosso, blu. L’ideale, dunque, è una scelta che ricada su tulipani, anthurium rossi e strelitzie. Anche la rosa è un fiore che potremmo regalare al nostro lui, purché sia di un rosso vivace.

L’orchidea trasmette passione ed è sempre una scelta azzeccata, meglio ancora se con una rosa rossa al centro, simbolo di amore. Fondamentale è non accompagnarli con decorazioni ridondanti ed eccessive. Meglio un nastrino che si accompagni al fiore regalato, senza eccedere. Anche la pianta può essere una soluzione adatta. Se dobbiamo ringraziare, ad esempio, un professionista per una cortesia che ci ha fatto, un cactus o un ficus potrebbero fare al caso nostro. Anche la pianta di strelitzia, con i fiori particolari, è un’idea giusta.

