Siamo entrati ufficialmente nella settimana del Black Friday e tanti di noi si stanno già anticipando sull’acquisto dei regali di Natale. Tra i grandi classici dei doni natalizi ci sono le nostre amatissime piante. Regalare una pianta è molto più che un semplice gesto formale. Ogni pianta ha, infatti, un significato diverso e rappresenta un messaggio che diamo agli altri. L’unico problema è che spesso ci fermiamo ai soliti nomi e varietà. Ma dopo aver letto questo articolo non sarà più così. Quindi basta con la solita Stella di Natale, sono queste le 3 piante portafortuna perfette da regalare per fare una splendida figura. Sono piante meravigliose, facili da trovare e semplici da curare. Scopriamo quali sono e chi le riceverà molto probabilmente ci ringrazierà per tantissimo tempo.

Basta con la solita Stella di Natale, sono queste le 3 piante portafortuna perfette da regalare per fare una splendida figura

La prima meravigliosa pianta da regalare è l’Elleboro, famoso anche come “Rosa di Natale”. Il nome è perfetto. Questa pianta è una delle poche che fioriscono in inverno e inonderà la casa di stupendi fiori bianchi, proprio tra dicembre e gennaio. In più è decisamente resistente e versatile. Può resistere all’aperto anche nei mesi freddi e possiamo coltivarla sia in vaso che in giardino. L’unica attenzione da avere è quella dell’esposizione al sole perché si potrebbero bruciare le foglie. Evitiamo sempre la luce diretta e teniamo l’Elleboro in penombra.

Se vogliamo donare un’esplosione di colori, possiamo puntare sull’Ardisia Crenata. Questa varietà di Ardisia ha una particolarità davvero suggestiva. È un arbusto perenne che in autunno si riempie di bellissime bacche rosse. In primavera, invece, le bacche lasciano posto a suggestivi fiori a forma di stella. Il regalo perfetto anche per chi non ha il pollice verde. La pianta è molto resistente e richiede poche annaffiature in inverno. Basterà fare attenzione a non esporla direttamente alla luce per non far macchiare le foglie.

Basta con il solito agrifoglio, proviamo l’Ilex Verticillata

L’agrifoglio è da sempre uno dei simboli del Natale e spesso viene associato alla rinascita e alla buona fortuna. Ma se vogliamo davvero stupire e fare un regalo particolare, possiamo provare con l’Ilex Verticillata.

Diversamente dall’agrifoglio più comune, l’Ilex in inverno si libera dalle foglie e mantiene soltanto le sue inconfondibili bacche rosse. Questa pianta ha anche un altro vantaggio. A differenza delle altre della sua specie, resiste molto bene anche nei luoghi poco soleggiati e richiede pochissima manutenzione.

