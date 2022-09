Quando si parla di produttività molti non hanno idea di come si possa definire. Il vocabolario dell’Enciclopedia Treccani ne fornisce una definizione molto precisa, che si potrebbe semplificare nella maniera seguente. Ottenere il miglior risultato con le risorse a disposizione nel minor tempo possibile. Questo principio è importantissimo per molte persone che lavorano nel campo della finanza, della tecnologia e dell’innovazione.

Anche i content creator, cioè coloro che producono contenuti soprattutto per Internet come i videomaker, gli influencer e i TikToker danno grande importanza a questo principio. Sui social è pieno di persone che insegnano come essere produttivi con i mezzi che si hanno a disposizione. Chi insegue questo principio potrebbe trovare utile leggere l’articolo. Oppure, per chi non è interessato ma deve magari acquistare qualcosa per un amico, ecco 5 idee regalo tech perfette per le persone un po’ nerd e amanti dell’innovazione.

Per esempio, molti ignorano che per essere davvero produttivi e carichi durante il giorno la qualità del sonno è fondamentale. Come fare per capire se si sta dormendo bene? Ecco la prima idea: uno sleep tracker, da mettere sotto il cuscino e che sarà un vero e proprio monito di come si dorme. Con un’applicazione per cellulare a occhio nudo si potrà avere un’idea immediata di come si dorme e della qualità del sonno. Vari modelli hanno funzioni diverse ma possono misurare anche cose molto specifiche come le apnee notturne e i momenti in cui si russa. Dati fondamentali per capire come migliorare la qualità del proprio sonno.

5 idee regalo tech perfette per chi ama la tecnologia e la produttività

Per essere realmente produttivi non si può prescindere dallo strumento principale che consente molti di esserlo: il laptop. Ormai sempre più persone lavorano dal proprio PC e moltissimi lo fanno da casa. Un buon portatile, che sia sobrio ed elegante per non provocare distrazioni ma anche performante per consentire di processare task più complessi è un regalo perfetto. Meglio sceglierne uno con monitor antiriflesso, una buona dotazione di porte per evitare adattatori e un’ottima batteria, per soddisfare le necessità dei nomadi digitali più esigenti.

Le distrazioni vanno evitate o quantomeno ridotte, nelle giornate in cui si deve lavorare molto. Ecco perché un’altra ottima idea è un robot aspirapolvere e lavapavimenti: qualcosa che permetta di risolvere il ‘problema’ della pulizia di casa senza doverci neanche pensare. Ce ne sono tantissimi modelli: quelli migliori sono dotati di telecamere, mappatura laser della stanza e di torretta dock per la ricarica di acqua e detersivo.

Lavori di precisione

Spesso chi ama la tecnologia è anche un amante del fai da te. Niente di meglio allora che regalare degli strumenti smart: avvitatori e trapani. Ormai anche questi sono diventati dei veri concentrati di tecnologia. Gli avvitatori consentono lavori di precisione perché di norma sono piccoli, maneggevoli e facili da usare. Quando si fanno piccoli interventi come montaggio di mobili ma soprattutto di componenti elettronici come quelli per i computer un avvitatore è davvero utilissimo. Per gli interventi più ‘pesanti’, invece, ci sono anche i trapani smart, a batteria, ricaricabili e super maneggevoli. Un must per gli amanti del bricolage!

Lettura consigliata

Idee regalo originali per il compleanno d’un uomo, qualunque sia l’età