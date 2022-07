Quando si avvicinano le festività e le celebrazioni spesso non sappiamo cosa regalare ai nostri cari. In quest’epoca di prosperità e di abbondanza tutti noi abbiamo moltissimi oggetti. Per questo motivo è sempre più difficile stupire e sorprendere qualcuno con un regalo. In realtà basta un pizzico di creatività e di ingegno per poter pensare a delle sorprese davvero uniche ed originali. Ecco dei regali insoliti ed originali perfetti per compleanni, anniversari e matrimoni.

L’importanza di usare il cuore

Spesso quando scegliamo un regalo da fare commettiamo un errore imperdonabile. Anziché impersonarci nell’altro e cercare di capire cosa il nostro caro desidera pensiamo a cosa noi vorremmo ricevere. Ed è proprio così che nascono tutti i regali sgraditi, per mancanza d’empatia. Se invece cerchiano di scrivere su un foglio quali sono le passioni e gli interessi della persona sarà tutto più semplice. Anziché un classico mazzo di fiori o un gioiello che probabilmente non verrà mai messo possiamo optare per un buono per un corso. Cucina, sartoria, lezioni di musica, non abbiamo che l’imbarazzo della scelta per fare un presente originalissimo.

Se invece si tratta di qualcuno che ama viaggiare forse è una buona idea fare un buono un po’ diverso. Potremo regalare delle miglia di viaggio in aereo oppure un buono emesso da una piattaforma di hotel. In questo modo la persona potrà organizzare il viaggi che desidera e noi avremo dimostrato grande generosità.

Regali insoliti ed originali da fare ad una persona cara

Per chi raggiunge un traguardo importante come i trent’anni o la laurea esiste un’alternativa ai classici ciondoli in oro o agli orologi eleganti. Possiamo prendere un buono per un abito su misura presso una sarta della zona. In questo modo faremo un regalo che dura per sempre e di grande utilità. La persona destinataria potrà poi scegliere che tipo di abito farsi, se uno elegante o uno più casual.

Se invece abbiamo risorse limitate e vogliamo fare un bel presente di compleanno possiamo optare per un profumo personalizzato. Esistono diversi marchi che offrono questa opzione. Non dovremo fare altro che rispondere a domande sui gusti e le preferenze e verrà fatto da maestri profumieri un prodotto su misura. In questo modo avremo donato qualcosa di unico ed irripetibile, che verrà apprezzato di certo nella sua unicità.

Se invece stiamo parlando di un anniversario di matrimonio possiamo creare un liquore su misura. Potremo scegliere gli ingredienti e magari personalizzare l’etichetta con delle foto dei nostri amici. Creeremo così un presente dal grandissimo valore affettivo da condividere in compagnia.

