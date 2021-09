Negli ultimi anni il modo in cui guardiamo la TV è profondamente cambiato. Oggi con le TV ci colleghiamo a Internet, scarichiamo le app e guardiamo le nostre serie in streaming preferite. Ma possiamo farlo solamente se abbiamo a disposizione una Smart TV. In commercio ne esistono moltissime e alcune hanno un costo davvero elevato. Altre sono molto più abbordabili e non hanno niente da invidiare ai modelli top di gamma. Quindi, niente paura. Ecco come scegliere la Smart TV perfetta per noi spendendo meno di 500 euro. Sono molte le caratteristiche da valutare ma le più importanti sono le dimensioni, la risoluzione dell’immagine e il pannello. Da non sottovalutare anche l’impianto audio e la compatibilità con il digitale terrestre di ultima generazione.

Iniziamo la nostra rassegna con la Hisense H43BE7400. La casa cinese propone un modello da 43 pollici, risoluzione Ultra HD 4K e tecnologia Dolby Vision HDR con un prezzo di partenza pari a 349. Il sistema operativo è quello di Hisense ma è compatibile con le più importanti piattaforme di streaming video. In più è presente un’intelligenza artificiale che ottimizza in automatico suono e video. La Hisense H43BE7400 è certificata per il nuovo digitale terrestre.

A poco meno di 500 euro possiamo trovare anche la Xiaomi Mi TV 4S. Anch’essa ha 43 pollici e la risoluzione 4K. Supporta la tecnologia HDR e la MEMC per garantire la fluidità dell’immagine. Ottimo anche il comparto audio Dolby. La Mi TV 4S sfrutta il sistema Android TV, è compatibile con il nuovo digitale terrestre e con le piattaforme streaming.

Sulla stessa fascia di prezzo troviamo anche la TCL 50 DP 661 Android TV. Questa Smart Tv da 50 pollici supporta HDR Pro, ha la risoluzione in 4K e il sistema operativo Android. La bontà del suono è garantita dal DTS Premium Sound.

Le proposte di Samsung e Sharp

Non mancano neanche le Smart Tv di colossi come Samsung e Sharp nella fascia di prezzo inferiore ai 500 euro.

Samsung propone la TU7092 da 50 pollici. Il pannello è a LED con tecnologia Crystal Display e il processore interno supporta il 4K. Il prodotto è compatibile con l’HDR e con il digitale terrestre DVB-T2. In più il miglioramento del sistema operativo Tizen permette di connettersi a tutte le piattaforme streaming più importanti.

Ottima anche la Acquos BL2EA di Sharp, disponibile in vari formati. Sotto i 500 euro troviamo i modelli da 40, 50 e 55 pollici. Anche questa Smart Tv supporta 4K e HDR e il sistema operativo Android la rende compatibile anche con gli altri dispositivi Smart della casa. Particolarmente curato il comparto audio creato in partnership con Harman Kardon.

Approfondimento

