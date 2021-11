Dopo la scoppola che si è abbattuta sui mercati azionari a causa della nuova variante del Covid 19, a Wall Street il Dow Jones potrebbe tornare presto su livelli che non vede da inizio anno.

Fortunatamente per i rialzisti c’è molto vicina una ciambella di salvataggio. Qualora, però, dovessero mancare questo appiglio, i rialzisti verrebbero travolti dalla forza del ribasso che potrebbe spingere le quotazioni molto in basso.

Questo ribasso, però, non arriva inatteso. Il frattale di Proiezionidiborsa, infatti, prevede, prima del tradizionale rialzo di fine anno, un breve ritracciamento.

Prima di andare nel dettaglio, possiamo riassumere la situazione come segue. La tendenza di breve è ribassista sui mercati azionari americani, ma i livelli da superare per una ripresa sono vicini.

A Wall Street il Dow Jones potrebbe tornare presto su livelli che non vede da inizio anno: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 26 novembre a quota 34.899,34 in ribasso del 2,53% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al ribasso dell’1,97%.

Time frame giornaliero

L’obiettivo più prossimo del ribasso indicato nel report di settimana scorsa in area 35.250 è stato raggiunto e superato. A questo, punto, quindi, le quotazioni sono dirette verso area 34.014, prima, e area 32.739, poi.

Solo l’immediato recupero di area 35.250 potrebbe dare nuova forza ai rialzisti,

Time frame settimanale

Il ribasso settimanale non aggiunge nulla a quanto scrivevamo settimana scorsa

La chiusura settimanale ha visto la rottura del primo supporto lungo il cammino che porta al I obiettivo di prezzo in area 34.547,5. Gli obiettivi successivi, poi, si trovano in area 32.529 (II obiettivo di prezzo) e 30.511 (III obiettivo di prezzo). L’immediato recupero del supporto appena rotto, invece, farebbe ripartire al rialzo le quotazioni del Dow Jones.

Time frame mensile

Siamo ormai a fine mese, ma l’andamento di novembre sta confermando la chiusura di ottobre che ha visto l’immediato recupero della rottura del supporto in area 33.950 osservato in chiusura a settembre. In questo caso gli obiettivi per i prossimi mesi sono quelli indicati in figura dalla linea continua.