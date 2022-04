La pasta sfoglia è l’ingrediente salvacena per eccellenza. Infatti, ne basterebbe anche solo un rotolo per realizzare tante ricette, come torte salate, stuzzichini e anche dei dolci.

Sulle nostre pagine, ad esempio, abbiamo visto come utilizzare la pasta sfoglia per realizzare le famose mele in “gabbia”. Nella ricetta che vedremo oggi, invece, sveleremo tutti i passaggi per preparare delle gustose girelle da farcire con salsa, affettati e formaggi. Infatti, avremo bisogno di:

1 rotolo di pasta sfoglia, anche integrale;

200 g di speck;

200 g di scamorza;

600 g di pomodori;

sale.

Come abbiamo appena visto, gli ingredienti sono veramente semplici e anche poco costosi. Ora vediamo come realizzare questi spettacolari stuzzichini da servire durante un aperitivo o come antipasto.

Ecco come trasformare un rotolo di pasta sfoglia in stuzzichini veramente gustosi e veloci da preparare

Innanzitutto, possiamo preparare sul momento una squisita passata di pomodoro fresca. Laviamo bene i nostri pomodori sotto l’acqua corrente, eliminando quelli ammaccati o con le macchie. Dopo di che, sradichiamo anche i piccioli e tagliamo i pomodori a metà per il lato più lungo. Poi, spremiamoli all’interno di una ciotola, eliminando così i semini, per rendere la passata più corposa.

Versiamo ora i pomodori all’interno di una pentola capiente e lasciamoli cuocere per 30 minuti, aggiungendo del sale. Quando saranno ben appassiti, aggiungiamo poco per volta i pomodori all’interno di un passa verdura a maglia media e conserviamo la passata. Se non dovessimo avere il tempo di preparare la salsa in questo modo, potremmo tranquillamente utilizzare dei pelati.

A questo punto, preriscaldiamo il forno a 200 gradi e srotoliamo la pasta sfoglia sul tavolo da lavoro. Fatto ciò, ricopriamola per tutta la superficie con la salsa appena realizzata, aggiungendo poi le fette di speck e quelle di scamorza, tagliate entrambe sottili. Ora non ci resta che arrotolare la pasta sfoglia su sé stessa, aiutandoci con la carta forno, in caso di bisogno. Una volta finito, tagliamo con un coltello il rotolo, ricavando delle girelle spesse circa 1,5 centimetri. Sistemiamo le girelle su una teglia rivestita con carta forno e cuociamo per circa 20 minuti. Quindi, ecco come trasformare un rotolo di pasta sfoglia e realizzare queste spettacolari girelle. Una volta pronte, possiamo lasciarle raffreddare per qualche minuto prima di servirle.

