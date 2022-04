In questo periodo in cui i rincari sono ben visibili sulle bollette e sul costo della benzina, anche fare la spesa al supermercato potrebbe diventare molto più costoso. L’aumento del prezzo dei generi alimentari di prima necessità non riguarderebbe solo pane e pasta, ma anche carne, uova, olio, e così via. Molte famiglie italiane cercano di correre ai ripari tagliando le spese superflue, evitando gli sprechi e acquistando in maniera più oculata. Ma sappiamo che ci sono certi alimenti che proprio non possono mancare nella nostra alimentazione. Parliamo di frutta, verdura, legumi, cereali, pesce, ecc.

Bastano solo 5 euro per preparare questo primo piatto di pesce ricco di proteine, omega 3 e vitamina B

Spesso si pensa che il pesce sia un alimento molto costoso e che vada comprato solo in determinate occasioni. Ma molti non sanno che ci sono delle varietà poco costose ma che sarebbero ugualmente ricche di vitamine e minerali. Ad esempio, pensiamo alle alici, un pesce azzurro di piccole dimensioni. Un prodotto ittico dalla forma allungata, snella, con il corpo di colore argento.

Le alici avrebbero delle notevoli proprietà benefiche. Sarebbero ricche di proteine e acidi grassi omega 3, che aiuterebbero la salute del cuore. La vitamina B, poi, agirebbe sul metabolismo. Le alici sono proprio le protagoniste della ricetta che forniremo nelle prossime righe.

Ingredienti:

250 g di spaghetti;

6 pomodorini ciliegino;

5 alici sott’olio;

100 g di mollica di pane (pane raffermo);

2 spicchi di aglio;

prezzemolo;

capperi q.b.;

olio EVO q.b.;

sale e peperoncino q.b.

Procedimento

In una pentola antiaderente, versiamo l’olio EVO e lo spicchio di aglio. Uniamo la mollica di pane e lasciamolo abbrustolire. Nel frattempo portiamo ad ebollizione l’acqua della pasta, saliamola e versiamo gli spaghetti. In un’altra padella antiaderente, uniamo l’olio EVO e l’altro spicchio di aglio tritato. Aggiungiamo al soffritto i pomodorini lavati e tagliati a metà, i capperi e le alici sott’olio.

Lasciamo cuocere per qualche minuto. Una volta pronta la pasta, versiamola nella padella delle alici e aggiungiamo il prezzemolo tritato e il peperoncino. Dopo un paio di minuti uniamo la mollica di pane. Amalgamiamo tutti gli ingredienti e, se necessario, aggiungiamo un po’ d’acqua di cottura. Il nostro piatto è pronto e va servito ben caldo. Bastano solo 5 euro per preparare questo primo a base di pesce che stupirà tutti.

