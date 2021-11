La torta salata è una ricetta che può essere davvero preziosa in alcune situazioni. Infatti è perfetta per quando si ha poco tempo per cucinare, o quando bisogna consumare avanzi ed alimenti in scadenza.

In questo senso, abbiamo già visto come preparare questa buonissima torta salata dell’autunno che sta facendo il giro del Web.

Spesso capita, però, di non avere a disposizione la pasta sfoglia, che molti credono sia fondamentale per preparare una torta salata. In realtà, questo non è proprio vero ed oggi scopriremo come fare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Infatti, a che serve la pasta sfoglia quando basta un solo ingrediente in più per preparare una deliziosa torta salata?

L’ingrediente segreto, che ci servirà per realizzare la nostra torta salata anche senza pasta sfoglia, è lo yogurt bianco. Quest’ultimo non è solo un ingrediente fondamentale per preparare dolci squisiti, come questo morbidissimo plumcake autunnale. Infatti, se aggiunto al composto di farina, olio, uova e lievito, può servire per creare una pasta sfoglia fai da te.

Ingredienti necessari

350 grammi di farina 00;

un vasetto di yogurt bianco;

50 millilitri di latte;

130 millilitri di olio di semi;

una bustina di lievito istantaneo per torte salate;

3 uova;

150 grammi di funghi;

uno spicchio d’aglio;

mezza cipolla di Tropea;

50 grammi di speck;

80 grammi di Parmigiano Reggiano;

sale e pepe.

Procedimento

Innanzitutto, puliamo i nostri funghi senza farli annerire, tagliamoli a pezzi e lasciamoli cuocere in un tegame con aglio e olio per 15 minuti. Durante la cottura, insaporiamo naturalmente con sale, pepe ed una spolverata di prezzemolo fresco.

Nel frattempo, in una terrina aggiungiamo le uova, lo yogurt, il latte, l’olio di semi e mescoliamo con una frusta elettrica. Una volta amalgamati gli ingredienti, uniamo il formaggio grattugiato, la farina setacciata ed il lievito.

Continuiamo a mescolare fino ad ottenere un composto liscio e privo di grumi. A questo punto, incorporiamo al suo interno i funghi cotti e lasciati raffreddare, la cipolla e lo speck. Continuiamo ad amalgamare e, una volta finito, versiamo il composto in uno stampo per torte, con i bordi imburrati ed infarinati. Inforniamo a 180 gradi per circa 40 minuti, fin quando la torta non sarà ben dorata.

Quindi, a che serve la pasta sfoglia quando basta un solo ingrediente in più per preparare una deliziosa torta salata? Infatti, quando siamo in crisi e senza pasta sfoglia nel frigorifero, ricordiamoci di questo trucchetto e non avremo più problemi.