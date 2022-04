I dolci sono uno degli alimenti più apprezzati. Ne esistono tantissimi tipi. Dalle tipicità regionali ai grandi classici che si mangiano in occasioni ben specifiche, come la colomba pasquale e il panettone di Natale. Ci sono dolci semplici ed altri più elaborati. Anziché recarsi sempre in pasticceria, molte persone preferiscono anche preparare torte e biscotti in casa. Una scelta decisamente economica e che permette di usare ingredienti a volte anche più leggeri. Questa torta al limone leggerissima ne è proprio un esempio. In genere, i dolci casalinghi sono piuttosto semplici. Si tratta più che altro di crostate o torte morbide, tipo ciambellone, muffin e plumcake. Sono perfette da gustare a colazione, magari intinte nel caffelatte.

A volte, però, si ha voglia di qualcosa di più stuzzicante. Se volessimo dare un tocco goloso alle nostre torte, potremmo preparare una crema con cui farcirle, oppure, più semplicemente, con cui accompagnarle. La crema al mascarpone è un grande classico, ma è piuttosto pesante. Buona anche la crema pasticcera che, però, è impegnativa da preparare perché richiede la cottura. Inoltre, bisogna mescolare di continuo per evitare la formazione di grumi. Stiamo per risolvere il problema. Nelle prossime righe andremo infatti a svelare la ricetta di una farcia semplice e veloce da realizzare.

Per farcire torte, dolci e biscotti bastano 3 ingredienti e 5 minuti per una golosa ghiottoneria diversa dalla crema pasticcera

Stiamo per preparare una semplicissima crema di latte. Morbida e spumosa, si scioglie in bocca. Vediamo gli ingredienti necessari:

500 ml di panna fresca da montare;

190 g di latte condensato;

1 bustina di vanillina.

Ecco come procedere

Anzitutto, dobbiamo riporre in frigorifero la panna fresca e le fruste che utilizzeremo. Per una montata perfetta, ingrediente e attrezzo devono infatti essere belli freddi. Quando panna e utensili saranno ben freddi, cominciare a montare la panna a neve ben ferma. Una volta che la spuma comincerà ad avere la giusta consistenza, aggiungere, poco per volta, il latte condensato e la vanillina. Durante questa fase, continuare sempre a lavorare il composto con le fruste. Il risultato finale dovrà essere una crema morbida e leggera, gonfia e spumosa.

Ed ecco qui, la nostra crema è già bell’e pronta per farcire torte, dolci e biscotti. A questo punto, non resta altro da fare che decidere come utilizzarla. Questa crema al latte è particolarmente indicata per farcire torte morbide a base di pan di Spagna. Con qualche scaglia di cioccolato, è ottima anche da gustare così com’è al cucchiaio, come dessert. Per la sua spumosa consistenza, è ottima anche per accompagnare i biscotti. Infine, un bel cucchiaio di questa crema è delizioso anche nel caffè o sulla macedonia.

