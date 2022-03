Quando la voglia di dolci si fa pressante è molto difficile resistere alla tentazione. Spesso, però, ci dimentichiamo che è possibile togliersi questo tipo di sfizio anche restando leggeri. Infatti, come vedremo tra poco, si possono realizzare dei golosissimi dessert senza esagerare con le calorie e con gli zuccheri. La ricetta che sveleremo oggi ci sorprenderà sia per questo motivo, che per la facilità di preparazione. Infatti, per due persone, ci serviranno soltanto:

2 mele;

una confezione di pasta sfoglia;

marmellata di albicocche;

2 biscotti savoiardi;

15 g di cioccolato fondente;

1 uovo;

succo di limone;

succo d’arancia.

Come abbiamo appena visto gli ingredienti sono veramente pochissimi. Ricordiamo però che le dosi andrebbero raddoppiate o dimezzate in base al numero di mele che vogliamo utilizzare. Ora vediamo quindi tutti i passaggi necessari per realizzare queste mele “in gabbia”.

Bastano una confezione di pasta sfoglia e 2 mele per preparare velocemente questo delizioso dolce dal cuore morbido

Innanzitutto, spremiamo il limone e versiamolo all’interno di una ciotola. Dopo di che, sbucciamo le mele, eliminiamo il torsolo ed immergiamole all’interno del succo per far sì che non si anneriscano. In un’altra ciotola, invece, sbricioliamo i savoiardi ed inumidiamoli con mezzo cucchiaio di succo d’arancia. Fatto ciò, incorporiamo un cucchiaio di marmellata e la cioccolata fondente precedentemente tritata. Mescoliamo con una frusta tutti questi ingredienti, fino ad ottenere un composto omogeneo.

Una volta finito, farciamo le mele aggiungendo nel foro il composto appena creato e spennelliamo l’esterno con della marmellata riscaldata. A questo punto, dalla sfoglia ricaviamo due cerchi, sui quali andremo ad adagiare le due mele. Ora avvolgiamole, sigillando bene la base e premendo bene sui lati in maniera tale che possa aderire. Fatto ciò, sigilliamo anche la parte superiore. Tuttavia, se dovesse avanzare della pasta sfoglia, possiamo tagliarla e ricavare delle foglie decorative da appiccicare in alto.

In una ciotolina, sbattiamo 1 uovo e spennelliamo la superficie della pasta sfoglia. Ora non ci resta che disporre le due mele su una teglia ricoperta con carta forno ed infornare per circa 25 minuti. Quando la pasta sfoglia risulterà ben dorata, estraiamo le mele e lasciamo leggermente intiepidire. Quindi, abbiamo visto che bastano una confezione di pasta sfoglia e 2 mele per realizzare questa ricetta semplice, veloce e di grande effetto.

Lettura consigliata

Per una colazione ricca ed energetica, ecco come realizzare in 10 minuti questo goloso dolce allo yogurt e frutta di stagione