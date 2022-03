Quando si hanno degli invitati a pranzo, o a cena, un buon modo per aprire il banchetto è quello di servire degli ottimi antipasti.

Per prepararli, però, non c’è bisogno di essere sofisticati e potrebbero bastare pochi ingredienti per ottenere ugualmente dei risultati sbalorditivi.

Ad esempio, oggi vedremo come realizzare deliziosi involtini di pasta sfoglia da portare a tavola anche durante un aperitivo.

Partiamo con le verdure

Per fare degli involtini veramente squisiti, basterebbe utilizzare anche solo una melanzana. Innanzitutto, tagliamola a fette e riponiamole in una ciotola con acqua e sale. Dopo circa 10 minuti, lasciamole scolare e cuociamole su una padella ben calda. In un altro tegame, versiamo un filo d’olio EVO, uno spicchio d’aglio e la passata di pomodoro. Poi aggiungiamo un pizzico di sale, qualche foglia di basilico e lasciamo cuocere.

Ora srotoliamo la pasta sfoglia e ricaviamo delle strisce larghe 7 o 8 centimetri. Su una delle estremità adagiamo una fetta di melanzana, poi spalmiamo il sugo di pomodoro e spolveriamo con del formaggio grattugiato. Aggiungiamo due cubetti di scamorza e richiudiamo l’involtino. Una volta realizzati tutti, aggiungiamo altro sugo sulla superficie ed un filo d’olio. In seguito, disponiamoli su una teglia rivestita con carta forno e cuociamoli per 15 minuti a 180 gradi.

Per un antipasto o un aperitivo da capogiro, ecco dei deliziosi involtini di pasta sfoglia da fare in un baleno

In aggiunta alle verdure, si può inserire all’interno degli involtini anche la carne. Un’ottima accoppiata potrebbe essere quella tra verza e salsiccia.

In un’ampia pentola portiamo ad ebollizione l’acqua e scottiamo le foglie di verza precedentemente lavate ed asciugate. Dopo qualche minuto, lasciamole scolare e stendiamole su un telo per farle raffreddare.

Nel frattempo, stendiamo la pasta sfoglia e ricaviamo dei rettangoli di dimensioni uguali.

Eliminiamo il budello dalla salsiccia ed avvolgiamole intorno una foglia di verza e poi una fetta di prosciutto cotto. A questo punto, adagiamo il tutto sulle strisce di pasta sfoglia ed arrotoliamo fino a formare degli involtini. Poniamoli su una pirofila oliata e lasciamo cuocere anche qui a 180 gradi per circa 25 minuti.

Non solo verdure e carne, ma anche il pesce

Gli involtini di pasta sfoglia sono ideali per un antipasto o un aperitivo da capogiro anche se farciti con il pesce. Per questa ricetta sono perfetti ad esempio i gamberi, che possono essere sia freschi che congelati.

Nel primo caso, bisognerà pulirli eliminando la testa, il carapace e l’intestino sul dorso, preservando la coda. Nel secondo caso, invece, basterà farli scongelare completamente prima di utilizzarli.

Una volta pronti, inseriamoli in una ciotola con un’emulsione di olio EVO, succo di limone filtrato, sale e pepe nero. Nel frattempo, tagliamo la pasta sfoglia a strisce larghe 1,5 centimetri.

A questo punto, asciughiamo i gamberi ed avvolgiamo, su ognuno di essi, una striscia di pasta sfoglia, lasciando fuori la coda. Ora, spennelliamo un tuorlo sbattuto sulla superficie della pasta e spolveriamo dei semi di sesamo. Facciamo riposare per 30 minuti in frigorifero e poi cuociamo per 20 minuti in forno a 200 gradi. Saranno letteralmente un vero successo questi 3 involtini di pasta sfoglia da provare il prima possibile.