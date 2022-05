Che fastidio quando decoloriamo i capelli per ottenere un biondo freddo, e invece ci ritroviamo piene di ciocche giallognole! Lo stesso problema tormenta anche chi vorrebbe sfoggiare con orgoglio una splendida chioma bianca. Molte ricorrono agli shampoo tonalizzanti, ma ci sono anche soluzioni del tutto naturali che utilizzavano anche le nostre nonne.

I rimedi naturali per capelli bianchi candidi

Sono due le soluzioni naturali più utilizzate per eliminare i riflessi giallastri dai capelli bianchi: l’aceto e il limone. Il primo è utile anche per chi ha i capelli grassi, in quanto li mantiene luminosi, leggeri e puliti più a lungo. Il consiglio è semplicemente diluire un cucchiaio di aceto di mele in circa un litro d’acqua, applicare sui capelli una volta a settimana, lasciare agire e risciacquare. Lo stesso metodo potrebbe rivelarsi utile per chi ha i capelli biondi (naturali o decolorati) e vuole ottenere una tonalità più fredda.

Per quanto riguarda il limone, invece, le dosi sono queste: due parti di succo di limone per ogni parte d’acqua calda. Anche in questo caso bisogna applicare la soluzione sui capelli, lasciare agire e procedere con un risciacquo e un normale shampoo. C’è anche chi si espone per un’oretta al sole prima di rimuovere il limone dai capelli.

E per chi avesse già provato queste soluzioni e fosse rimasto insoddisfatto? Esistono tre rimedi alternativi che funzionano proprio secondo lo stesso principio dello shampoo antigiallo.

Ecco come togliere il giallo dai capelli biondi, decolorati o bianchi con 3 rimedi della nonna senza aceto né limone

Sono tanti i prodotti naturali che regalano benefici per i capelli: per rinforzarli, ad esempio, si può usare una soluzione fai-da-te con un erbaccia infestante che solitamente viene buttata via, ossia l’ortica.

Un rimedio che le nostre nonne utilizzavano per dare un tono freddo ai capelli è sfruttare tre fiori dalle tonalità violacee, che contrastano il giallo (proprio come gli appositi shampoo). In primo luogo si possono provare i fiori di centaurea. Basta lasciare i fiori in infusione in acqua calda finché non si ottiene un liquido del colore desiderato (se i capelli hanno solo un leggero ingiallimento, basta aspettare che il tè assuma una colorazione lavanda; altrimenti, aspettare fino a che non diventa viola scuro). Far raffreddare e applicare sui capelli dopo il normale lavaggio, poi risciacquare.

Ci sono altri due fiori che permettono di ottenere un infuso tonalizzante color violetto: la betonica e il fiordaliso. Il procedimento è lo stesso, ovvero preparare un infuso del colore desiderato e applicarlo sui capelli. Se il risultato è soddisfacente, si può ripetere il trattamento una volta a settimana. Ecco come togliere il giallo dai capelli con tre rimedi della nonna che non sono il solito limone!

