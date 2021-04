Talvolta le migliori soluzioni naturali si nascono proprio sotto gli occhi di tutti. Spesso nei prodotti che finiscono nel cestino. Per esempio, in pochi sanno che dal riso avanzato si può ricavare un ottimo prodotto anti-età. Oppure, che questa erbaccia che infesta i giardini si trasforma in un rimedio fai-da-te per rafforzare i capelli e dire addio alla forfora e all’unto. Ecco di cosa si tratta.

Questa erbaccia infestante può rivelarsi un efficace rimedio fai-da-te per rafforzare i capelli

L’ortica è un ospite indesiderato. È in grado, infatti, di rilasciare sostanze che causano bruciore e prurito. Eppure, in passato, la pianta era nota soprattutto per le sue proprietà medicinali. Non solo: è anche un segreto di bellezza. Infatti, questa erbaccia che infesta i giardini si trasforma in un rimedio fai-da-te per rafforzare i capelli e dire addio alla forfora e all’unto.

In particolare, l’ortica è ricca di sostanze che rafforzano il cuoio capelluto: vitamine dei gruppi A, C, E, B, ma anche sali minerali. È spesso, dunque, un ingrediente degli shampoo anti-caduta. Inoltre, è un seboregolatore naturale. Queste proprietà la rendono adatta sia per chi ha i capelli grassi, sia per chi lotta contro la forfora.

Come preparare lo shampoo all’ortica fai-da-te

Come sfruttare tutte queste proprietà? Non c’è bisogno di acquistare uno shampoo all’ortica. Lo si può produrre in casa. Il prodotto che si ottiene è delicato e ottimo per i lavaggi frequenti. Ecco come procedere.

Innanzitutto, bisogna procurarsi cinque o sei ciuffetti d’ortica. Ovviamente, indossando dei guanti in modo da non pungersi.

Le foglie d’ortica vanno poste in un recipiente, poi coperte con dell’acqua bollente. Lasciare in infusione finché l’acqua non si raffredda, poi filtrare.

Nel frattempo, mischiare due cucchiaini di aloe vera, due cucchiai d’olio di jojoba (un po’ meno se si hanno i capelli tendenti al grasso), sei gocce d’olio di argan e, a piacere, qualche goccia dei propri oli essenziali preferiti.

Mescolare questo composto con l’infuso di ortica. Lo shampoo è pronto. E può essere conservato in frigorifero.

Abbiamo visto, dunque, come questa erbaccia infestante possa rivelarsi un efficace rimedio fai-da-te per rafforzare i capelli e dire addio alla forfora e all’unto.