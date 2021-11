Quando i capelli iniziano a diventare grigi non è obbligatorio nasconderli. Abbracciare il proprio colore naturale sta diventando sempre più di tendenza.

Oppure, senza ricorrere a trattamenti chimici, è anche possibile ravvivare il colore della propria chioma: non solo tinte, per coprire capelli bianchi e ricrescita proviamo questo rimedio della nonna naturale ed economico.

La riscoperta delle tinte naturali

Qual è il modo più semplice e veloce per svecchiare il proprio stile? Sicuramente un nuovo taglio di capelli, magari abbinato a un cambio di colore! In particolare si può optare per uno dei look più trendy dell’autunno/inverno 2021/2022, che ringiovanisce e sta bene proprio a tutte.

Quando però iniziano a comparire i primi capelli bianchi è anche importante non stressare troppo la chioma. Schiarire i capelli, usare prodotti aggressivi o applicare troppo calore sono tutte azioni che accelerano l’invecchiamento dei capelli.

Ecco perché tingersi continuamente non è necessariamente una buona idea. Qual è allora la soluzione per chi vuole ravvivare il proprio colore naturale?

Sempre più persone stanno riscoprendo le tinte naturali, usate fin dall’antichità. È importante fare una precisazione: rispetto a quelle realizzate con sostanze chimiche, le tinte naturali sono meno coprenti. Necessitano dunque di più applicazioni per ottenere un buon risultato. Possono essere utili per esaltare il proprio colore naturale più che per cambiarlo.

Tuttavia le tinte naturali hanno due importanti vantaggi. Il primo è che nutrono e rinforzano i capelli al posto di danneggiarli. Il secondo è che si possono preparare con ingredienti che spesso sono già disponibili in dispensa. Questo le rende piuttosto economiche.

Molti alimenti che abbiamo in cucina, infatti, contengono nutrienti preziosi per i capelli: ad esempio, pochissimi la conoscono ma questa dolce bevanda autunnale combatte l’invecchiamento dei capelli e la forfora.

Ecco dunque come sfruttare una comune spezia per creare un’utilissima maschera.

Per preparare una tinta naturale bisogna scegliere gli ingredienti giusti in base al proprio colore di capelli. Sicuramente in Italia sono in molti ad avere la chioma nera o castano scuro. Ecco dunque una ricetta che funziona al meglio proprio per questi colori.

L’ingrediente fondamentale è davvero comune: si tratta del pepe nero. Questa spezia è originaria dell’India, e infatti il rimedio della nonna per coprire i capelli grigi è proprio una tradizione di questo Paese. Il pepe infatti è usato da secoli per le sue proprietà nella medicina ayurvedica.

La ricetta della maschera naturale per capelli scuri

Per preparare una maschera per capelli al pepe nero, servono:

un cucchiaio di pepe nero macinato;

un cucchiaio di succo di limone;

otto cucchiai di yogurt.

Procedimento:

mischiare bene tutti ingredienti; applicare la maschera ottenuta sui capelli, massaggiando; lasciare in posa per circa un’ora; risciacquare con acqua tiepida.

Il trattamento si può ripetere fino a tre volte a settimana, finché non si ottengono i risultati desiderati.

Attenzione, però: alcune persone potrebbero essere sensibili al pepe nero. Meglio dunque testare prima la maschera su una piccola area di cuoio capelluto, e risciacquare subito se si avverte bruciore.

Infine, se oltre ai capelli si vogliono scurire e rafforzare anche le ciglia, ecco un altro rimedio naturale che sfrutta gli scarti di cucina.