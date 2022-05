Arriva l’estate e quindi anche le vacanze. L’utilizzo della crema solare in questo periodo è essenziale. In realtà questo prodotto ha un ruolo fondamentale tutto l’anno. Infatti, in molte routine per la cura della pelle, applicarla è previsto come passaggio fondamentale. Non importa che ci sia il sole oppure sia una giornata piovosa, mettere questo prodotto è fondamentale. La crema solare aiuta la nostra pelle a proteggersi dai raggi UV. Questi raggi potrebbero danneggiare la nostra pelle e, in alcuni casi, causare il cancro.

Non sempre, però, siamo sicuri a quale protezione affidarci. Nonostante sia importante non saltare questo passaggio, è difficile scegliere la giusta crema. Soprattutto con la grande varietà di prodotti, potremmo commettere un errore nella scelta e non avere i risultati desiderati. Ci sono, però, dei consigli utili che ci possono aiutare.

Come scegliere la crema solare giusta per noi quando andiamo in vacanza al mare o in montagna

Per prima cosa è consigliato utilizzare creme solari con SPF dal 30 in su. Questo per garantirci una protezione sufficiente contro i raggi solari. Dobbiamo, inoltre, controllare che il prodotto scelto abbia una protezione ad ampio spettro. Questo significa che deve provvedere a filtrare sia i raggi UVA che UVB. I raggi UVB sono i responsabili di bruciature e hanno un ruolo importante nello sviluppo del cancro alla pelle. Quelli UVA penetrano più affondo e potrebbero aiutare a invecchiare la pelle. Per questo, bisogna prestare attenzione a trovare una crema che ci possa proteggere da entrambi.

Trovare una protezione resistente all’acqua è altrettanto importante. Infatti, se sudiamo oppure andiamo in acqua, il prodotto deve essere in grado di rimanere sulla pelle. Una buona crema resistente all’acqua dura dai 40 agli 80 minuti, ma deve essere riapplicata quando il tempo scade.

Tipi di pelle

Anche il tipo di pelle gioca un ruolo fondamentale nella nostra scelta. Se abbiamo la pelle secca o normale, è consigliato comprare una crema con proprietà idratanti. Per esempio quelle con ingredienti come l’acido ialuronico oppure la glicerina. Se invece abbiamo una pelle mista o grassa, una crema priva di oli per evitare un’ostruzione dei pori è l’ideale. Inoltre, se scegliamo una protezione che si assorbe velocemente, potremmo evitare un eccesso di oli prodotti dalla pelle e, quindi, la formazione di brufoli. Per chi invece ha la pelle sensibile, è meglio evitare prodotti con profumi oppure additivi che potrebbero irritare la pelle.

Ricordiamoci sempre che, anche se sappiamo come scegliere la crema solare giusta, è meglio prendere delle precauzioni per evitare gli effetti indesiderati dei raggi solari. Evitiamo di prendere il sole nelle ore più calde e assolutamente non utilizzare le protezioni scadute. Godiamoci il sole in tutta sicurezza.

Lettura consigliata

Per chi soffre di mal di mare ecco alcuni rimedi per potersi godere le vacanze in barca con gli amici