Chi si occupa delle faccende domestiche sa bene quanto sia faticoso riordinare e pulire la casa. Un lavoro lungo e noioso, ma indispensabile per eliminare sporco, polvere, acari e batteri.

Per vivere in un ambiente sano basta non trascurare le pulizie, utilizzare sempre i prodotti giusti e non dimenticare di aprire le finestre per far arieggiare le stanze.

Ad esempio, per eliminare l’umidità e quella fastidiosa puzza di muffa dall’armadio ecco un prodotto inaspettato ma molto efficace.

Ma non dimentichiamo anche che per pulire i vetri senza lasciare aloni basta un detergente fai da te utile anche per gli infissi.

La parte della casa che si sporca facilmente

La cucina è la stanza che utilizzano tutti i componenti della famiglia. Ma è anche quella parte della casa che si sporca più facilmente. Piatti e bicchieri da lavare, stoviglie da sistemare e fornelli sempre accesi. Insomma, in cucina c’è sempre un gran movimento.

Naturalmente, mantenere pulita questa stanza non è sempre facile. Il grasso e l’unto, lasciato dai cibi in cottura, si deposita su tutte le superfici: elettrodomestici, ante, pensili, piastrelle e angoli nascosti.

Ad esempio, a tal proposito, possiamo profumare e pulire i pavimenti senza lasciare aloni utilizzando questo rimedio geniale della nonna.

Ecco come sgrassare e pulire velocemente le ante della cucina grazie a questi rimedi semplici ma davvero utilissimi

Non dimentichiamo di prestare molta attenzione alle ante dei mobili presenti in cucina. Sono solite sporcarsi molto velocemente, soprattutto quelle poste sopra ai fornelli.

Sono vittime dei fumi, del grasso e dell’unto provocato dalla cottura dei cibi. Ma ecco come sgrassare e pulire velocemente le ante della cucina grazie a questi rimedi semplici ma davvero utilissimi.

Non bisogna trascurare queste superfici, ma è fondamentale prendersi cura di loro quotidianamente.

Che siano in legno o laccate, possiamo pulire le ante utilizzando un panno morbido e dell’acqua tiepida.

In caso di sporco ostinato, sciogliamo in acqua del detergente o del sapone neutro delicato (facciamo attenzione che non contenga agenti aggressivi). Infatti i detersivi chimici potrebbero provocare danni irreparabili. Strofiniamo delicatamente utilizzando sempre un panno morbido.

Facciamo attenzione, dopo aver pulito la nostra anta dobbiamo subito asciugarla. Questo per evitare che l’acqua penetri all’interno delle parti porose del legno. Ricordiamo anche di non utilizzare delle spugne dure ed abrasive.

Per evitare spiacevoli inconvenienti, consigliamo sempre di provare i prodotti su una piccola parte di superficie, o seguire le indicazioni del produttore.