Uno degli elettrodomestici in assoluto più utili all’interno di una casa è proprio il forno. Lo utilizziamo praticamente tutti i giorni, per cuocere, riscaldare o scongelare diversi tipi di alimenti.

Usarlo così tanto, però, può comportare diversi problemi, come l’aumentare delle bollette. A tal proposito, ricordiamo che l’elettrodomestico che ci fa spendere di più è questo oggetto a cui nessuno pensa.

Oltre al consumo di corrente, un problema che può causare l’uso intensivo del forno è la formazione dei cattivi odori.

Dopo aver utilizzato il forno è fondamentale procedere sempre alla pulizia dello stesso, per evitare che sporco e cattivi odori rimangano intrappolati al suo interno. Fortunatamente, però, basterebbe un semplice limone per risolvere uno dei problemi più difficili da risolvere per ogni casalingo. Ecco di cosa si tratta.

Incredibile ma basta mettere un limone nel forno per risolvere un problema che infastidisce tutti in casa

Ogni volta che cuciniamo, può capitare che briciole di pane, macchie di unto o altri residui di sporco rimangano nel forno. Questi, se non eliminati immediatamente, possono causare incrostazioni e, soprattutto, cattivi odori.

La puzza di bruciato, ad esempio, è uno degli odori più sgradevoli, che rischiano di rovinare il profumo di tutte le nuove ricette preparate in seguito. Per fortuna, però, neutralizzare questi odori sarà molto semplice, in questo modo.

Ecco come risolvere il problema dei cattivi odori solo con 1 limone

Prendiamo un limone e tagliamolo perfettamente a metà. Mettiamolo in una teglia da forno, con la parte tagliata rivolta verso l’alto. A questo punto accendiamo il forno statico a 100° e lasciamo passare 5-10 minuti, in base alla potenza del nostro forno.

Spegniamo il forno e apriamo lo sportello. Avvertiremo immediatamente un profumo di limone fuoriuscire all’esterno e invadere tutta la cucina. Inoltre, dopo aver lasciato raffreddare il forno, potremo avvicinarci e sentire che anche all’interno dello stesso sarà presente un buonissimo profumo di limone, fresco e pulito. Ecco perché è davvero incredibile ma basta mettere un limone nel forno per risolvere un problema che infastidisce tutti in casa.

Utile anche per pulire le pareti incrostate del forno

Il limone è un ottimo rimedio utile e naturale per pulire anche le parenti interne del forno, soprattutto se sono presenti incrostazioni e sporco ostinato.

In questo caso dovremo prendere una teglia e spremere al suo interno 4 bicchieri d’acqua e il succo di 4 limoni. Facciamo scaldare il forno statico a 180°, quindi inforniamo. Lasciamo passare 20 minuti ed estraiamo la teglia dal forno.

In questo modo il potere sgrassante del limone avrà agito sulle pareti interne, andando a sciogliere anche le incrostazioni più ostinate. Lasciamo raffreddare il forno, passiamo un panno umido e morbido sulle sue pareti, per rimuovere lo sporco. Il risultato ci sorprenderà, anche perché non avremo utilizzato alcun detergente chimico.