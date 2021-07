Capita spesso che molteplici fattori vadano a rompere il complesso equilibrio che costituisce la cosiddetta flora batterica dell’intestino. Questo può causare diversi scompensi e problemi nella digestione degli alimenti o nell’espletamento di alcune funzioni fisiologiche. Fortunatamente in natura è possibile servirsi di alcune specifiche sostanze che si trovano in determinati alimenti e che possono aiutare a recuperare uno stato di benessere. Ecco come riequilibrare intestino e flora batterica in maniera naturale ed economica.

Cosa sono e a cosa servono i probiotici

Come dimostrano differenti studi scientifici stress, cattiva alimentazione, medicinali o alcune malattie possono intaccare l’equilibrio della flora intestinale. Quest’ultima è composta da milioni di microrganismi che vivono in simbiosi tra di loro in perfetto equilibrio. I probiotici sono delle sostanze naturali che aiutano a ripristinare tale complesso sistema a tutto vantaggio del benessere della persona e dell’intestino. Essi sono dei microrganismi che si trovano già all’interno dell’intestino a formare il microbiota. Tra i principali vi sono il Lactobacillus Acidophilus e il Bifidobacterium Bifidum. Questi batteri contribuiscono a regolarizzare il transito intestinale e facilitano i processi digestivi e le funzioni enteriche in generale.

Ecco come riequilibrare intestino e flora batterica in maniera naturale ed economica

In natura esistono alcuni alimenti particolarmente ricchi di probiotici e molto semplici da reperire. Nella generalità dei casi, si tratta di alimenti che hanno subito un processo di fermentazione e per in seguito a tale processo hanno prodotto probiotici. Un prodotto molto ricco di tali sostanze e facilmente reperibile è proprio lo yogurt. Chi mira a regolarizzare le funzioni intestinali, potrebbe scegliere di fare colazione con uno yogurt, meglio se naturale e intero. Nell’articolo “La colazione ideale per rimettere in salute l’intestino e sgonfiare la pancia” abbiamo suggerito una soluzione che tiene a bada anche la glicemia.

Altri cibi ricchi di probiotici sono i crauti. Essi sono a risultante della fermentazione del cavolo cappuccio e questa trasformazione li rende degli ottimi alleati dell’intestino. Inoltre, i crauti sono particolarmente ricchi di fibre e di vitamina C. Tra i cibi adatti ad una alimentazione vegana troviamo anche il tempeh e il miso.

