I disturbi gastrici si verificano con una crescente frequenza nella popolazione e coinvolgono soggetti di differenti fasce di età. In alcuni casi, l’utilizzo consapevole e monitorato di alcune erbe aromatiche potrebbe dare grandi benefici contro dolori e gonfiori addominali. È il caso, ad esempio, della Salvia Officinalis. Come evidenziano alcuni studi scientifici, questa pianta aromatica dal caratteristico odore intenso e avvolgente può dare beneficio al sistema gastrico e digestivo. Vediamo allora come utilizzarla al meglio per scopi fitoterapici e sempre seguendo le indicazioni del proprio medico o specialista di fiducia.

Quali sono i sintomi e la cause del reflusso gastrico

Uno degli effetti che la salvia comune ha sull’organismo coinvolge stomaco e intestino. Chi soffre del fastidioso reflusso gastroesofageo sa bene quanto questa condizione possa accompagnarsi a dolori addominali e spiacevoli gonfiori. Questo fenomeno si verifica a causa di infiammazione delle mucose che causano acidità e bruciore. In alcuni casi il reflusso arriva a cronicizzarsi al punto da causare vere e proprie lesioni all’esofago. Sicuramente in questi casi è opportuno operare una selezione alimentare evitando quei cibi che sono particolarmente irritanti o che aumentano l’effetto infiammatorio. Grazie alla salvia, in alcuni casi si può addirittura dire stop a reflusso gastrico e problemi digestivi con questa bevanda naturale che se ne ricava.

Effetti della tisana alla salvia su stomaco e intestino

Le pianta aromatica della salvia si compone di foglioline che sono ricche di acidi fenolici, flavonoidi e un particolare olio essenziale che ha un effetto rilassante. Chi la utilizza all’interno delle tisane può beneficiare degli effetti spasmolitiche e alleggerire un pasto pesante o alleviare un problema gastrointestinale.

Per dire stop a reflusso gastrico e problemi digestivi con questa bevanda naturale e calmare gli spasmi si può aggiungere anche della camomilla. Dividendo in parti uguali la quantità di salvia e di camomilla, si può versare dell’acqua bollente nella tazza e lasciare in infusione. Bere questa tisana dopo i pasti potrebbe essere un vero toccasana per stomaco e intestino. Per contrastare i disturbi digestivi è possibile utilizzare anche un’altra pianta aromatica molto comune della quale abbiamo parlato qui.

