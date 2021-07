Si lavora tutta la settimana con la fatica di un intero anno sulle spalle e nei giorni del weekend capita di accumulare ulteriore stanchezza. Ci si ritrova a concentrare in due giorni quello che non si è potuto fare nei precedenti cinque con il risultato di approdare al lunedì in condizioni peggiori. Le temperature afose e l’aumento del traffico in città o nelle località turistiche contribuiscono a peggiorare il senso di spossatezza. I nostri Esperti suggeriscono che “A 50 anni servono questi integratori naturali contro stanchezza per migliorare memoria e cervello”. Ci si riferisce nello specifico alla mezz’età perché almeno fino ai 25 anni si riesce a tollerare meglio lo stress derivante dalla carenza di sonno e da un sovraccarico di lavoro.

Per recuperare velocemente le energie si dovrebbe dare la precedenza a questi cibi con vitamine antistress e acido folico contro stanchezza fisica e mentale. Soprattutto quando gli orari lavorativi sono intensi e gli impegni familiari impediscono il riposo occorre agire con determinazione per non ritrovarsi al capolinea dello sfinimento. Anche a tavola e con alcuni alimenti dalle particolari proprietà nutrizionali si possono attingere risorse importanti per il recupero psicofisico. Potrebbe sembrare incredibile, ma “Ne bastano 4/5 grammi a pranzo per combattere spossatezza, tachicardia e pressione alta”.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Precedenza a questi cibi con vitamine antistress e acido folico contro stanchezza fisica e mentale

Si meritano l’appellativo di vitamine della felicità proprio quelle del gruppo B che comprendono anche la biotina e l’acido folico. In particolare la biotina è presente nei latticini, nel latte, nel tuorlo d’uovo e nei frutti di mare. Nei limoni e nelle verdure è possibile invece reperire la vitamina B9 che molti conoscono meglio come acido folico. Altrettanto importante per ridurre il senso di affaticamento e per contrastare l’insorgenza di malattie cerebrali è la vitamina B6.

Ne sono ricchi alcuni frutti come banane e avocado, ma anche le mandorle e i cereali, la carne di maiale e il manzo. Contro gli eventuali attacchi dei radicali liberi che indeboliscono le capacità cognitive si deve invece evitare la carenza di vitamina C. Via libera dunque ad frutta come fragole, anguria, mango, ananas, kiwi e verdure quali peperoni, zucca, broccoli e cavolini di Bruxelles.

Approfondimento

Ecco cosa si nasconde dietro debolezza, insonnia e dolori articolari e quando preoccuparsi