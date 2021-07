Molti degli alimenti che sono presenti sulle nostre tavole hanno delle straordinarie proprietà fitoterapiche che non sempre sono note. Si parla in questi casi di erbe curative che, malgrado la loro origine naturale, si devono assumere sempre dietro la guida del proprio specialista di fiducia. Nel presente articolo vogliamo mostrare alcune proprietà che si possono attribuire ad un vegetale che molti utilizzano in cucina come spezia o erba aromatica. Stiamo parlando dell’aglio orsino, una varietà appartenente alla famiglia delle Liliaceae.

Come purificare l’organismo in maniera naturale

Per ripulire arterie e cuore dalle tossine basta aggiungere questa spezia alle pietanze. L’aglio orsino è una varietà di aglio che si utilizza in molti Paesi d’Europa. Il suo nome deriva proprio dal fatto che generalmente gli orsi amano cibarsi dei bulbi che crescono spontaneamente nei terreni. Le sue particolari caratteristiche rendono l’aglio orsino una pianta dalle innumerevoli proprietà benefiche per l’organismo di chi la consuma con una certa regolarità. Questi sono dei dati ormai noti anche alla comunità scientifica che studia da tempo i diversi effetti che l’aglio procura all’organismo umano. Una review di alcuni anni fa ha messo in evidenza proprio il potenziale terapeutico che l’aglio possiede e gli aspetti che meritano ulteriore approfondimento. Per quanto riguarda la versione selvatica dell’aglio, quello orsino si distingue per effetti particolarmente benefici all’organismo.

L’aglio orsino possiede proprietà depurative, antisettiche, diuretiche e antifungine. Esso ha anche un effetto ipocolesterolemizzante e ipoglicemizzante sull’organismo che lo rendono un alleato dell’alimentazione sana per controllare zuccheri e grassi nel sangue. L’aglio orsino può avere anche un effetto sulla riduzione della pressione arteriosa dei soggetti ipertesi che possono facilmente inserire questo condimento nella propria dieta. Questo è dovuto in parte ai composti solforati presenti nella pianta che aiutano l’organismo a svolgere specifiche funzioni vitali.

Gli utilizzi in cucina dell’aglio orsino sono molteplici e questo lo rende una spezia di facile utilizzo nelle pietanze. Sebbene l’aglio orsino cresca spontaneamente in natura, è sempre utile non cimentarsi in una raccolta fai-da-te se non si è esperti. La ragione risiede nel fatto che questa pianta spontanea è molto simile ad altre piante velenose come il mughetto o il colchito d’autunno. Dal momento che potrebbe essere facile confonderle, è sempre utile affidarsi alla raccolta di esperti o all’acquisto certificato.

