Gli effetti fitoterapici che alcune piante aromatiche hanno sull’organismo e su alcune funzioni vitali sono davvero straordinari. Oggi si sente molto parlare di utilizzi terapeutici di molte sostanze di origine vegetale e quindi naturali. Tuttavia, il termine “naturale” non vuol dire fai-da-te e non significa che l’utilizzo di simili cure non possa arrecare danno alla salute. Per questa ragione è sempre necessari affidarsi agli esperti nel campo della cura con erbe medicinali e aromatiche.

Proprietà, funzioni e impieghi della maggiorana

I problemi dell’apparato digerente colpiscono ogni anno milioni di persone di una fascia di età piuttosto ampia e senza particolari distinzioni di genere. La causa di simili problematiche può essere davvero varia. C’è chi manifesta disturbi di origine organica, chi invece manifesta attraverso lo stomaco un segno di stress o disagio emotivo.

Per ridurre disturbi digestivi e problemi allo stomaco basta usare questa pianta aromatica. Stiamo parlando della maggiorana, un’erba aromatica che molto spesso si trova nelle nostre cucine e che possiede interessanti proprietà digestive. Sebbene ad oggi l’utilizzo della maggiorana non abbia ancora una specifica applicazione terapeutica, le sue proprietà la rendono un’erba aromatica davvero ricca di potenzialità.

Per ridurre disturbi digestivi e problemi allo stomaco basta usare questa pianta aromatica

La maggiorana è una pianta estremamente versatile in cucina che arricchisce numerosi piatti e pietanze con il suo odore speciale. Gli olii essenziali che sono presenti nelle foglie e nei fiori, assieme ai flavonoidi, possiedono proprietà antispastiche che favoriscono i processi digestivi. Generalmente, per favorire la digestione, si utilizza l’infuso di maggiorana che include circa il 5% di questa erba nella composizione.

Dati i suoi effetti calmanti e distensivi, la maggiorana rappresenta un valido aiuto anche contro stress e insonnia, problematiche talvolta associate a un comune denominatore. Una oculata assunzione di derivati della maggiorana aiuta a ridurre la tensione muscolare grazie all’effetto sedativo. Esistono ulteriori strumenti che ciascuno può utilizzare per ridurre i disturbi gastrici. Un esempio lo abbiamo fornito nell’articolo: “Per aiutare la digestione lenta e difficoltosa basta svolgere quotidianamente questo semplice esercizio”.

Approfondimento

Come ridurre insonnia e problemi ad addormentarsi grazie a questa sana abitudine da adottare ogni giorno