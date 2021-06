La colazione rappresenta uno dei pasti fondamentali della giornata che sarebbe opportuno non saltare mai per apportare all’organismo la giusta dose energetica necessaria. Ci sono alcuni alimenti che fungono da veri e propri depuratori dell’intestino e che aiutano i processi metabolici e la regolarità intestinale. Ecco qual è la colazione ideale per rimettere in salute l’intestino pigro e sgonfiare la pancia.

Come risvegliare l’intestino pigro già al mattino?

L’intestino svolge molteplici funzioni nel nostro corpo ed un suo cattivo funzionamento di riflette in patologie o disturbi che richiedono cure specifiche. Per favorire il corretto assorbimento di nutrienti e l’eliminazione delle sostanze di scarto, l’alimentazione offre un contributo fondamentale. Un intestino perfettamente funzionante richiede dunque i nutrienti necessari alla sua attività. Cominciare proprio del primo pasto fondamentale della giornata, potrebbe rappresentare un aiuto assai utile.

La colazione ideale per rimettere in salute l’intestino pigro e sgonfiare la pancia

Uno dei cibi che favorisce un buon transito intestinale è sicuramente lo yogurt. Questo alimento contiene moltissimi batteri probiotici che fanno bene all’intestino, in particolare il Lactobacillus Bulgaricus e lo Streptococcus Thermophilus. Lo yogurt è dunque un alimento ideale per la colazione e per stimolare l’attività intestinale. Attenzione però a scegliere la tipologia più adatta alle proprie esigenze. Chi ha problemi di glicemia alta dovrebbe porre attenzione agli zuccheri presenti all’interno dello yogurt. Le versioni alla frutta o cremose talvolta contengono quantità piuttosto alte di zuccheri artificiali.

Meglio allora prediligere gli yogurt magri e bianchi. Chi invece desidera fare il carico di proteine, potrebbe trovare una versione ideale nello yogurt greco, una vera e propria miniera proteica. Questo yogurt è particolarmente indicato nelle diete iposodiche e ipocaloriche nella sua versione leggera.

Un altro alimento alleato della colazione è sicuramente l’avena. Questo cereale ha una particolare funzione prebiotica, cioè contiene sostanze non digeribili che stimolano l’attività di alcuni batteri presenti nel colon. Inoltre, l’avena contiene anche il beta-glucano, una fibra che ha un forte potere ipocolesterolemizzante, ipoglicemizzante e immunomodulatoria. Questi alimenti, dunque, potrebbero favorire notevolmente il transito intestinale e aiutare il metabolismo dei grassi per una linea perfetta.

