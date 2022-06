Gli italiani sono amanti del buon cibo. Per preparare le nostre ricette acquistiamo sempre le materie prime migliori e le lavoriamo con molto rispetto. Cucinare per noi è un divertimento, ma anche una grande passione. Le ricette vengono tramandate di generazione in generazione e preparate soprattutto la domenica, quando la famiglia si riunisce per il pranzo.

Ma con il caldo e le alte temperature, non tutti hanno voglia di passare delle ore davanti ai fornelli. Si prediligono delle ricette facili, veloci e soprattutto leggere. In estate, lasciamo da parte le lasagne, i cannelloni e diamo spazio alla classica insalata di riso, una pasta con il pomodoro fresco e basilico, oppure delle verdure grigliate. Un altro piatto che nelle giornate calde prepariamo spesso è l’insalata di patate. Un contorno fresco e veloce.

Possiamo condire le patate come più gradiamo. Utilizzando solo con un filo di olio EVO e prezzemolo, oppure con delle salse. L’insalata di patate è un piatto da mangiare freddo e perfetto da portare al mare.

Ecco come riciclare le patate lesse avanzate preparando velocemente questo secondo piatto in padella che salva la cena in estate

Se abbiamo preparato una porzione troppo abbondante di patate lesse, possiamo conservarle in frigorifero al massimo per due giorni. Ma possiamo anche utilizzare le patate avanzate per cucinare una ricetta gustosa, saziante e che salva la cena.

Ingredienti per la frittata di patate:

5 uova;

300 g di patate lesse avanzate (anche condite);

2 cucchiai di formaggio grattugiato;

80 g di prosciutto cotto (una fetta spessa);

erba cipollina q.b.;

olio EVO q.b.;

sale e pepe q.b.

Quindi, ecco come riciclare le patate lesse avanzate.

Preparazione

La ricetta che stiamo per descrivere è davvero molto semplice e veloce. In una ciotola capiente rompiamo e sbattiamo le uova. Aggiungiamo il formaggio grattugiato, il prosciutto cotto tagliato a cubetti, le patate lesse avanzate e l’erba cipollina. Aggiustiamo di sale e pepe e amalgamiamo tutti gli ingredienti.

Nel frattempo facciamo scaldare una padella con un filo di olio EVO. Versiamo all’interno il composto. Lasciamo cuocere per circa 10 minuti a fiamma bassa. Una volta trascorso questo tempo giriamo la frittata e lasciamo che cuocia per altri 10 minuti. Una volta pronta, possiamo portarla in tavola e servirla accompagnata da un’insalata. Ma la nostra frittata è anche ottima da mangiare fredda al mare.

