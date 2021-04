Capita spesso di comprare una grande quantità di patate e di non riuscire a consumarle nell’immediato. Il metodo di conservazione è molto importante per evitare di buttarle. Una volta comprate, bisogna eliminare il sacchetto di plastica.

È importante conservarle in un sacchetto di carta, in un cesto o in una cassettina di legno. Non lavarle mai prima di riporle nel contenitore perché l’umidità potrebbe farle marcire subito.

Come conservare le patate

Il luogo di conservazione è fondamentale. Infatti se il tubero non viene conservato in una cantina al buio, o in un posto abbastanza freddo, rischia di germogliare in fretta.

Nei germogli delle patate è presente una sostanza, la solanina. Un glicoalcaloide prodotto naturalmente dal tubero per difendersi dai parassiti. La solanina presente nei germogli, potrebbe causare vomito, diarrea, tachicardia, febbre.

Il trucco della nonna per conservare le patate

Pochi sanno che questo frutto che abbiamo tutti in casa può aiutare a conservare le patate e non farle germogliare.

Il metodo della mela è un vecchio trucco da sempre utilizzato dalle nonne. Basta riporre una o due mele nel cesto dove sono conservate le patate. Ecco la spiegazione. Le mele rilasciano una sostanza che inibisce la germogliazione e che consente di conservare più a lungo le patate.

Un altro trucchetto utile

Una volta riposte in cantina, o in un luogo fresco, le patate sono sempre da controllare. Bisogna dividere quelle in buono stato e buttare quelle ammaccate che tenderanno a germogliare più in fretta.

Una volta tagliate, poi, possono essere lasciate in frigo per qualche giorno. Basta lavarle per bene, tagliarle a tocchetti e metterle in una ciotola con acqua fredda, aggiungendo un pizzico di sale o un pochino di aceto.

