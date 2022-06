Le zanzariere sono delle barriere indispensabili che d’estate proteggono la casa dall’arrivo di fastidiosi insetti. In realtà, sono uno strumento utile tutto l’anno, d’inverno tengono lontano anche sporcizia e altri elementi che, con il vento e la poggia, potrebbero entrare. Sono così preziose che non dovremmo trascurarle, bastano dei piccoli accorgimenti per farle durare più a lungo.

Oltre a considerare la periodica manutenzione, non dobbiamo ignorare neanche il momento della pulizia. Mantenere la struttura linda e scintillante è necessario, se non vogliamo che la sporcizia entri in casa e se desideriamo avere in perfetto ordine le finestre. Oltretutto, se i fori saranno ben puliti, in casa entrerà molta più luce e i vetri non tenderanno a essere sempre sudici. Eppure, spesso il solo pensiero di smontarle e lucidarle ci fa venire la pelle d’oca.

Per pulire le zanzariere, scorrevoli e fisse, senza toglierle non servono aspirapolvere o ammoniaca ma questi comuni ingredienti della nonna

Quando arriva il momento fatidico di rimetterle a nuovo, l’idea di dover togliere tutta la struttura non esalta minimamente. L’azione potrebbe richiedere anche diverse ore, soprattutto se non siamo abbastanza pratici. Che si tratti di elementi fissi o meno, potremmo utilizzare l’aspirapolvere per eliminare il primo strato di polvere, senza smantellare nulla. Ma non sempre è così comodo usare l’aspirapolvere, che spesso è ingombrate per questo genere di lavoretti.

L’alternativa valida sarebbe usare un classico phon per capelli per togliere sporcizia accumulata negli angoli, nella rete e nei binari. Il passaggio successivo è detergere la superfice traforata, cercando di non mettere troppa forza quando usiamo il panno. Molti impiegano l’ammoniaca, come per i vetri, diluendone 500 ml in 3 litri d’acqua, servendosi di una spazzola con setole morbide, ma non è l’unica soluzione.

In alternativa a questo mix, potremmo preparare una bacinella con 3 litri d’acqua tiepida, un bicchiere d’aceto e qualche scaglia di sapone di Marsiglia. Con un pennello, o un panno, passiamo la miscela sulla rete e lasciamo agire per 15 minuti, prima di sciacquare con una spugna.

Rimedi fai da te

Per pulire le zanzariere scorrevoli e fisse senza toglierle, è possibile ricorrere anche all’acido citrico, un ingrediente naturale utile anche a profumare gli ambienti con una nota agrumata. Basterà aggiungere a ogni litro di acqua un cucchiaino di acido citrico e mescolare per farlo sciogliere. Con un panno in microfibra passiamo più volte il mix su tutta la zanzariera. Qualora vi sia una quantità di sporco notevole, aggiungiamo anche poche gocce di sapone neutro, per aumentare l’efficacia.

Ancora più semplice è detergere le reti aggiungendo, in 2 litri d’acqua, mezzo bicchiere di succo di limone e 2 cucchiai di bicarbonato. Usiamo questo composto per pulire con una spugna l’intera superfice, per poi togliere le tracce con un panno umido.

