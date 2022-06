Pochi ci pensano ma ecco come scegliere il costume da bagno per nascondere pancia e fianchi che slancia la figura

C’è chi ha superato la prova costume quest’anno e chi no. Ma sì, non fa niente. Siamo tutte belle così come appariamo. Non dobbiamo vergognarci delle nostre forme. E se, a volte, ci guardiamo allo specchio e non vediamo il riflesso che, invece, vorremmo ammirare, ci sarà tempo per migliorare quell’immagine.

Tuttavia, se vogliamo nascondere pancia, fianchi larghi e cuscinetti anche a 50 anni, i consigli di moda parlano chiaro e saremo al top per qualsiasi occasione. Fortunatamente, i chili di troppo possono essere mascherati con l’abbigliamento.

La moda in sé è una nostra alleata. Basta conoscere i trucchetti giusti che, oltre a nascondere i chili in eccesso, valorizzano i nostri punti di forza. Data questa premessa, anche i costumi da bagno ci aiuterebbero nel nostro intento. Non tutti i costumi sono adatti a qualsiasi fisico, però. Vi sono modelli perfetti per risaltare una determinata parte del corpo, modelli che andrebbero ad enfatizzare le forme e modelli che, al contrario, li coprirebbero. Inoltre, ricordiamo che una donna in carne può mettere il bikini.

Sfatiamo il mito secondo il quale una donna curvy ha bisogno del costume da bagno intero per stare bene. Questo non è vero. Una donna curvy può stare bene sia con il costume a due pezzi che con l’intero, anche più scollato.

Ad ogni fisico il modello perfetto

Se il nostro intento è quello di mascherare le forme, come pancia e fianchi, allora questa guida può essere utile. Pochi ci pensano ma ecco come scegliere il costume perfetto per ogni fisicità. Innanzitutto, se abbiamo la pancia ma, al contempo, abbiamo una vita sottile, il costume da bagno ideale è quello a balconcino.

Questa forma, infatti, risalta la parte superiore, a dispetto di quello a fascia che, invece, enfatizzerebbe l’addome. Per la pancetta sotto l’ombelico, optiamo per lo slip a vita alta. Invece, se la pancia è alta, sarebbe il caso di optare per uno slip a vita media, con fascia arricciata e morbida.

Per nascondere i fianchi larghi, il costume ideale sarebbe quello con arricciature o fiocchi laterali, ma anche con volant. Questi modelli non solo sono adatti ad un fisico dalle forme morbide, ma sono perfetti a tutte le età. Posso essere indossati sia dalle teenagers che dalle over 50.

Pochi ci pensano ma ecco come scegliere il costume da bagno per nascondere pancia e fianchi che slancia la figura

Ecco, dunque, quali costumi da bagno comprare se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi. In ogni caso, un segreto aggiuntivo sarebbe quello di prendere una taglia in più. Il tessuto, infatti, non deve stringere, bensì poggiare sui fianchi e sulla pancia. Inoltre, per minimizzare il volume delle nostre forme, dovremmo prestare attenzione anche ai colori. Quelli che nascondono pancia e fianchi sono il nero, il beige e il marrone. Tuttavia, anche i colori pastello dalla sfumatura tenue sarebbero ideali.

Lettura consigliata

I trucchetti per valorizzare i punti di forza per chi è curvy e cosa evitare