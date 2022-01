Siamo reduci dal cenone di Capodanno e abbiamo la casa invasa dagli avanzi? Abbiamo esagerato con le porzioni e adesso non sappiamo più cosa fare con il cibo? Il più grande errore che potremo commettere è quello di buttare tutto nell’immondizia. Oggi noi di ProiezionidiBorsa sveleremo un piccolo segreto: anche cotechino e lenticchie possono essere riutilizzati per nuove ricette. Quindi ecco come riciclare cotechino e lenticchie avanzati e creare con 3 ingredienti un antipasto facilissimo e davvero sfizioso. È il momento di dare un gusto nuovo a questo grande classico e di stupire tutta la famiglia. E molto probabilmente abbiamo già in casa tutto l’occorrente.

Ecco come riciclare cotechino e lenticchie avanzati e creare con 3 ingredienti un antipasto facilissimo e davvero sfizioso

Cotechino e lenticchie sono uno dei must di Capodanno, ma sono decisamente poco invitanti il giorno dopo. Ma, dopo aver scoperto questa ricetta, probabilmente dovremmo rivedere le nostre convinzioni. E questo perché con delle comunissime patate, dei pomodori, e un rametto di rosmarino possiamo trasformarli in un piatto da chef. Ovvero i muffin di cotechino, lenticchie e patate.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Per prepararne 6 porzioni dobbiamo avere:

2 etti di lenticchie avanzate;

2 etti di cotechino avanzato (circa 4 o 5 fette);

6 etti di patate;

2 etti di pomodori pelati;

1 rametto di rosmarino;

olio e sale per condire.

Come preparare i muffin di cotechino, lenticchie e patate

Iniziamo dalle patate. Lessiamole e poi togliamo la buccia. Schiacciamole bene e mettiamole a raffreddare. Una goccia d’olio e un pizzico di sale e possiamo dedicarci a cotechino e lenticchie.

Se li abbiamo entrambi già cotti, ci basterà riscaldarli in padella con un filo d’olio per un paio di minuti. Altrimenti cuociamo le lenticchie al vapore per non perdere le proprietà nutrizionali e il cotechino seguendo le indicazioni della confezione.

Una volta pronto il cotechino, tagliamolo a pezzetti e mischiamolo con i pomodori pelati e le patate. Aggiungiamo anche il rosmarino tritato e passiamo il composto negli stampi da muffin.

Non ci resta che cuocere in forno a 180 gradi per 30-40 minuti. Decoriamo ancora con il rosmarino e serviamo i muffin accompagnati dalle lenticchie.

Proprio le lenticchie ci lasciano ampia libertà. Se siamo particolarmente fantasiosi, possiamo schiacciarle e inserirle nell’impasto dei muffin. In questo caso il consiglio è di rimuovere prima la buccia per renderle più digeribili e facili da amalgamare.

Approfondimento

Non buttiamo via le lasagne avanzate perché con pochi ingredienti possiamo farle diventare ancora più buone