Le lunghe ore trascorse attorno a un tavolo gioioso e conviviale sono passate. Così come il relax con una calda coperta davanti alla tv. È arrivato il momento di rientrare a pieno regime nel tran tran quotidiano. Ci aspetta il ritorno alla normalità. Ma con questi trucchetti superare lo stress da rientro al lavoro dopo le vacanze di Natale non è mai stato così facile.

Un rientro a piccoli passi

Flessibilità e organizzazione sono le due parole chiave per rientrare con serenità al lavoro. A queste dobbiamo aggiungere gradualità. Infatti, rituffarsi in una routine stressante e piena di impegni andrebbe a vanificare le vacanze appena fatte. Innanzitutto, se abbiamo trascorso parte delle vacanze fuori città, sarebbe meglio tornare un giorno prima nella propria abitazione. Così è più facile riorganizzare le attività quotidiane, soprattutto se si hanno dei bambini piccoli. Per loro è fondamentale ritrovare al più presto il proprio ritmo. In secondo luogo, non è necessario aver sistemato tutto ma proprio tutto prima di ricominciare. Fare ciò che è essenziale e con gradualità.

Se possibile, rientrare al lavoro non di lunedì ma in un giorno centrale della settimana, questo piccolo escamotage psicologico ci permetterà di affrontare con più serenità il rientro in ufficio, perché il weekend non sarà tanto lontano.

Trovare dei momenti per se stessi e riflettere con consapevolezza che tutto sta per tornare alla normalità. Se è il caso meditare o attivare delle pratiche di mindfullness, ciò ci permetterà di riappropriarci della serenità mentale in vista degli impegni lavorativi.

Quando si rientrerà sul luogo di lavoro non tuffarsi a recuperare mail e impegni che sono stati ovviamente rimandati perché si era fuori. Prendere tutto con molta calma, consapevoli che l’indomani sarete di nuovo lì a sbrigare le vostre incombenze.

Anche l’alimentazione ha il suo peso per un graduale ritorno alla normalità. Bere molto è consigliatissimo per idratare la pelle e il cervello. Mangiare molta frutta e verdura e una giusta dose di proteine è un modo per disintossicarsi dai bagordi natalizi, soprattutto se pizza e schiacciate sono state una costante. La pancia si sgonfierà e la digestione migliorerà e avrete più forze per affrontare la giornata.

Tornare a fare un’attività fisica regolare, possibilmente in mezzo alla natura: una corsa al parco, un giro in bicicletta, ad esempio.

Evitare di usare la tecnologia prima di andare a letto, semmai ultimare le pagine di quel libro che avete lasciato in sospeso prima della partenza.

Alimentare pensieri positivi e felici, in fondo le vacanze pasquali non sono poi così lontane.